В начале лета в Петербурге появятся обзорные автобусные экскурсии, которые записаны не гидом-историком, а местными рэперами. В компании «Сити Тур» считают, что хип-хоп-рассказ о достопримечательностях привлечет к истории города больше молодых людей, особенно приезжающих из других городов. 

Речитатив для аудиогидов записали вместе с диджеем Row-Man, который играет регги и старый хип-хоп в барах Петербурга. Пока новый вариант экскурсии планируют проводить по стандартной схеме: через Невский проспект, Спас на Крови, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Петропавловскую крепость. Со временем у тура может появиться альтернативный вечерний маршрут, который продолжится в местных барах. 

Стоимость рэп-экскурсии такая же, как и обычного тура: 450 рублей для взрослых и 350 рублей для студентов и школьников. Билет действует целый день, и пассажир может сесть в автобус и выйти на любой остановке.

 

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Наталья Шашкина, координатор «Сити Тур» по вопросам специальных программ: «Рэп-экскурсия была готова у нас уже осенью, сейчас мы думаем над тем, в какой форме это представить. Будет ли это отдельный рейс, или мы будем проводить их во время ночных экскурсий — пока этот вопрос не решен. Может, сделаем так, чтобы веселье продолжалось и после экскурсии, например, будем отвозить людей на корабль или в ночной клуб». ﻿

Фотография на обложке: www.citytourspb.ru