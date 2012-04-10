В начале лета в Петербурге появятся обзорные автобусные экскурсии, которые записаны не гидом-историком, а местными рэперами. В компании «Сити Тур» считают, что хип-хоп-рассказ о достопримечательностях привлечет к истории города больше молодых людей, особенно приезжающих из других городов.

Речитатив для аудиогидов записали вместе с диджеем Row-Man, который играет регги и старый хип-хоп в барах Петербурга. Пока новый вариант экскурсии планируют проводить по стандартной схеме: через Невский проспект, Спас на Крови, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Петропавловскую крепость. Со временем у тура может появиться альтернативный вечерний маршрут, который продолжится в местных барах.

Стоимость рэп-экскурсии такая же, как и обычного тура: 450 рублей для взрослых и 350 рублей для студентов и школьников. Билет действует целый день, и пассажир может сесть в автобус и выйти на любой остановке.