29 апреля в «Лофт Проект Этажи» пройдет фестиваль «Велики день». В воскресенье во дворе культурного центра можно будет продать старый или купить новый велосипед, а также аксессуары к нему: корзинки, сумки, рюкзаки и замки. Принести на барахолку своего двухколесного друга и детали к нему сможет любой — для этого надо предварительно зарегистрироваться на сайте «Этажей». В мероприятии примут участие несколько городских мастерских. На продажу привезут фиксы из Fixed Gear Lab, кастомные велосипеды клуба Iron Wheels и веломобили Игоря Баронаса, которые участвовали в российских и международных пробегах.

Шоу-рум Electra развернет во дворе бывшего хлебозавода бесплатную станцию техобслуживания и будет готовить двухколесный транспорт к началу сезона.

Год назад в поддержку велодвижения в «Этажах» открыли бесплатную стоянку на 36 мест, за которой следят с помощью камеры наблюдения. Также культурный центр дважды проводил общегородские велопробеги по Лиговскому и Суворовскому проспектам и устраивал выставку датских велосипедов Dreams on Wheels.