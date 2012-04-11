29 апреля в «Лофт Проект Этажи» пройдет фестиваль «Велики день». В воскресенье во дворе культурного центра можно будет продать старый или купить новый велосипед, а также аксессуары к нему: корзинки, сумки, рюкзаки и замки. Принести на барахолку своего двухколесного друга и детали к нему сможет любой — для этого надо предварительно зарегистрироваться на сайте «Этажей». В мероприятии примут участие несколько городских мастерских. На продажу привезут фиксы из Fixed Gear Lab, кастомные велосипеды клуба Iron Wheels и веломобили Игоря Баронаса, которые участвовали в российских и международных пробегах.

Шоу-рум Electra развернет во дворе бывшего хлебозавода бесплатную станцию техобслуживания и будет готовить двухколесный транспорт к началу сезона.

Год назад в поддержку велодвижения в «Этажах» открыли бесплатную стоянку на 36 мест, за которой следят с помощью камеры наблюдения. Также культурный центр дважды проводил общегородские велопробеги по Лиговскому и Суворовскому проспектам и устраивал выставку датских велосипедов Dreams on Wheels.


 

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Валентина Васильева, PR-директор «Лофт Проект Этажи»: «Часто гости приезжают к нам на велосипедах, но они не знают, где их оставить. И мы подумали, что было бы неплохо создать парковку, которой могли бы пользоваться как посетители „Этажей“, так и другие велосипедисты, которые решили оставить свои велосипеды и прогуляться по городу пешком. Эта парковка работает уже давно, но официально презентовать ее решили только сейчас, устроив велофестиваль. На барахолке мы ждем не только частных продавцов. Например, среди участников будет Игорь Баронас, который делает известные во всем городе веломобили. Кстати, первый педикар, или веломобиль, собрал американец Роберт Бундшух в 1972 году. Это был одноместный четырёхколесный агрегат, который весил 50 кг и ехал со скоростью до 30 км/ч. В СССР первый подобный аппарат появился в 1975 году, его автором стал Юрий Стебченко».

 

«Велики день»
Двор «Лофт Проект Этажи»
Лиговский пр., 74
29 апреля, 12:00–19:00
Вход свободный

Фотография на обложке: www.loftprojectetagi.ru