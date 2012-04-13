На новых станциях петербургского метро могут появиться эскалаторы для инвалидов. Ими не смогут пользоваться обычные пассажиры, так как вместо ступеней спуски оборудуют креплениями для колясок, об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Станислав Попов. Новые подъёмники установят на Калининско-Красносельской линии метро, которую планируют открыть в 2016 году. Эскалаторы оборудуют на тех станциях, где будет два входа в метро. Сейчас колясочники могут спуститься на платформу только на резервных эскалаторах без пассажиров и с двумя сопровождающими. Для этого в подземке есть специальные «часы инвалидов», когда пассажиропоток на станциях небольшой. Чтобы эскалатор включили, нужно оставить заявку по телефону. Самостоятельно люди на колясках могут попасть в метро только на станции «Парнас», где установлен специальный лифт.

