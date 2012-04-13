На новых станциях петербургского метро могут появиться эскалаторы для инвалидов. Ими не смогут пользоваться обычные пассажиры, так как вместо ступеней спуски оборудуют креплениями для колясок, об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Станислав Попов. Новые подъёмники установят на Калининско-Красносельской линии метро, которую планируют открыть в 2016 году. Эскалаторы оборудуют на тех станциях, где будет два входа в метро.

Сейчас колясочники могут спуститься на платформу только на резервных эскалаторах без пассажиров и с двумя сопровождающими. Для этого в подземке есть специальные «часы инвалидов», когда пассажиропоток на станциях небольшой. Чтобы эскалатор включили, нужно оставить заявку по телефону. Самостоятельно люди на колясках могут попасть в метро только на станции «Парнас», где установлен специальный лифт.


 

Фоторепортаж: Станция метро «Адмиралтейская» изнутри
Станции метро «Бухарестская» и «Международная» должны открыть в августе


 


Дмитрий Игнатьев, пресс-секретарь комитета по транспорту: «Сейчас вопрос прорабатывается. Эскалаторы действительно могут появиться, но только на тех станциях, где будет второй наклонный ход, например на „Спортивной-2“. На тех станциях, который существуют сейчас, к сожалению, невозможно установить отдельные спуски для колясочников: пассажиропоток и без того слишком большой. Прошлым летом появились „часы инвалидов“, их можно узнать по телефону справочной метрополитена. Это самое удобное время, когда инвалиду помогут спуститься в метро».
Справка: В июне 2011 года диреция Петербургского метрополитена пообещала решить вопрос проезда в подземке инвалидов-колясочников. Это произошло после истории со студенткой Евгенией Гуровой, которую не пустили на коляске на станцию „Пушкинская“. Происшествие начали активно обсуждать в интернете, а комиссия Общественной палаты обратилась в Правительство с просьбой начать установку специальных эскалаторов для инвалидов.﻿ 

Фотография на обложке: www.metro.vpeterburge.ru