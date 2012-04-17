Правительство Петербурга планирует создать научный музей для детей и подростков «Дворец науки и техники» — аналог финской «Эврики». Интерактивный центр могут открыть к 2014 году в деловом комплексе «Невская ратуша», куда раньше планировали переселить городские комитеты. Вместо кабинетов и офисов на 106 000 квадратных метрах расположатся 3D-симуляторы, нанолаборатория, залы мотоциклов и автомобилей, центр подготовки юных космонавтов, детская обсерватория, телестудия и мультимедийный центр. Концепцию интерактивного центра сейчас разрабатывают в Комитете по культуре, ориентируясь на финскую «Эврику». Этот необычный научный центр открыли в Хельсинки в 1989 году. В отличие от других детских музеев, там не только разрешают потрогать все экспонаты, но и предлагают поучаствовать в естественно-научных экспериментах. Посетители «Эврики» могут посмотреть на летающий с помощью сжатого воздуха ковер, сходить на матч по крысиному баскетболу, почувствовать себя в эпицентре землетрясения силой семь баллов или поднять автомобиль с помощью веревочной системы. В музее есть цифровой планетарий, в котором показывают фильмы о строении Вселенной, и парк, где стоит ветряная машина и Архимедов винт. Ежегодно «Эврику» посещают около 300 000 людей. ﻿