Правительство Петербурга планирует создать научный музей для детей и подростков «Дворец науки и техники» — аналог финской «Эврики». Интерактивный центр могут открыть к 2014 году в деловом комплексе «Невская ратуша», куда раньше планировали переселить городские комитеты. Вместо кабинетов и офисов на 106 000 квадратных метрах расположатся 3D-симуляторы, нанолаборатория, залы мотоциклов и автомобилей, центр подготовки юных космонавтов, детская обсерватория, телестудия и мультимедийный центр.

Концепцию интерактивного центра сейчас разрабатывают в Комитете по культуре, ориентируясь на финскую «Эврику». Этот необычный научный центр открыли в Хельсинки в 1989 году. В отличие от других детских музеев, там не только разрешают потрогать все экспонаты, но и предлагают поучаствовать в естественно-научных экспериментах. Посетители «Эврики» могут посмотреть на летающий с помощью сжатого воздуха ковер, сходить на матч по крысиному баскетболу, почувствовать себя в эпицентре землетрясения силой семь баллов или поднять автомобиль с помощью веревочной системы. В музее есть цифровой планетарий, в котором показывают фильмы о строении Вселенной, и парк, где стоит ветряная машина и Архимедов винт. Ежегодно «Эврику» посещают около 300 000 людей. ﻿

 

На территории трамвайного парка появится современный научно-культурный комплекс
Фоторепортаж: «Кидбург» — город детей


 


Екатерина Васильева, пресс-секретарь Комитета по культуре: «Концепцию будущего „Дворца науки и техники“ разрабатывают специалисты музейного отдела. У нас уже давно была идея создать в городе музей, похожий на „Эврику“, и недавно вице-губернатор Василий Кичеджи выступил с такой инициативой. Как только мы получим официальный ответ из правительства, сразу же будем привлекать к сотрудничеству городские музеи, продумывать программу выставок и решать вопрос стоимости билетов».﻿
Справка: «Невская ратуша» — общественно-деловой комплекс, расположенный в одном из кварталов Центрального района на территории бывшего трамвайного парка № 4. Решение о строительстве ратуши приняли в 2008 году. К 2014 году между Дягтярным переулком, улицей Моисеенко и Новгородской улицей появится масштабный комплекс общей площадью 335 тысяч квадратных метров. Один из трёх корпусов должен был стать своеобразным Смольным-2, где в одном пространстве расположились бы все комитеты администрации города, однако там решили сделать детский музей. Другие корпуса предназначались для бизнес-центров, гостиницы и фитнес-центра.﻿

Фотография на обложке: www.heureka.fi