В Петербурге начали развивать направление автомобильного туризма. Один из самых больших городских кемпингов — Baltic Parking — откроется 1 мая на берегу Финского залива, недалеко от Константиновского дворца. На территории в пять гектаров разместятся 40 автодомов. Кроме стоянки, в кемпинге оборудуют душевые, уборные, прачечную, ресторан и кафе. Здесь же отдыхающие смогут заказать экскурсии, а также взять напрокат велосипед, катер или яхту. Стоимость размещения составит от 500 рублей за сутки в зависимости от количества человек и выбранных ими услуг.

Поддержка автопутешествий станет одним из направлений городской программы по продвижению туризма в Петербурге. Пока власти разрабатывают проект и обсуждают места будущих кемпингов, частные компании уже начинают открывать свои автогостиницы. В будущем их оборудование будет в основном спонсировать город. В ближайшие месяцы под комплексы выделят три-четыре участка в разных частях города. Предпочтение отдадут Курортному, Пушкинскому и Петродворцовому районам.

 

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Зарина Губаева, пресс-секретарь Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга: «Проект открытия кемпингов сейчас согласуется, дальше будут торги, и к следующему летнему сезону откроются все запланированные кемпинги. Автогостиница у Константиновского дворца создавалась при нашем участии, но вне адресной программы. У них уже была территория и ресурсы, мы оказали помощь в продвижении кемпинга на международных выставках, в туристско-информационных центрах и включении в общегородскую систему ориентирования».


 


Большаков Геннадий, координатор проекта Baltic Parking: «Мы считаем, что у автотуризма очень большие перспективы. Направление только зарождается, сейчас в Петербурге порядка пяти-шести кепмингов, и с каждым годом их открывается всё больше. Наше преимущество в первую очередь в европейском сервисе, безопасности, расположении и, конечно, возможностях комплекса».
Фотография на обложке: www.nytimes.com