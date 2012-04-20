В Петербурге начали развивать направление автомобильного туризма. Один из самых больших городских кемпингов — Baltic Parking — откроется 1 мая на берегу Финского залива, недалеко от Константиновского дворца. На территории в пять гектаров разместятся 40 автодомов. Кроме стоянки, в кемпинге оборудуют душевые, уборные, прачечную, ресторан и кафе. Здесь же отдыхающие смогут заказать экскурсии, а также взять напрокат велосипед, катер или яхту. Стоимость размещения составит от 500 рублей за сутки в зависимости от количества человек и выбранных ими услуг.

Поддержка автопутешествий станет одним из направлений городской программы по продвижению туризма в Петербурге. Пока власти разрабатывают проект и обсуждают места будущих кемпингов, частные компании уже начинают открывать свои автогостиницы. В будущем их оборудование будет в основном спонсировать город. В ближайшие месяцы под комплексы выделят три-четыре участка в разных частях города. Предпочтение отдадут Курортному, Пушкинскому и Петродворцовому районам.