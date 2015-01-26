Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают наказывать догхантеров штрафом от 80 до 100 тысяч рублей, пишет «Фонтанка».

Соответствующую законодательную инициативу петербургские парламентарии планируют направить в Госдуму. Депутаты хотят дополнить статью 245 Уголовного кодекса ещё одной частью, в которой было бы прописано наказание «за умышленное умерщвление животных, совершённое не в рамках ветеринарии или охоты». Помимо штрафов, наказание предусматривает выплату доходов осуждённого за период от шести месяцев до года, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или арест на срок до шести месяцев.

В ЗакСе поясняют, что с 2010 по 2013 год жертвами массовых отравлений в Петербурге стали тысячи собак, а в 2014 году отмечен рост числа подобных случаев.