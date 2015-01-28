Стало известно, сколько денег задолжала уволенным сотрудникам сеть ресторанов быстрого питания Carl's Jr., закрывшаяся в Петербурге после новогодних каникул.

4 000 000

рублей должна сеть своим сотрудникам

Всего в Государственную инспекцию труда поступили 47 заявлений от работников сети. Люди сообщали о двух нарушениях ТК: о несоблюдении процедур увольнения, а также о невыплаченной заработной плате. Заявления об увольнении по собственному желанию написали 328 сотрудников.