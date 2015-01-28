Ситуация28 января 2015
Сколько денег Carl's Jr. задолжал уволенным сотрудникам В «Цифре дня» — сколько ресторанная сеть Carl's Jr. задолжала уволенным сотрудникам
Стало известно, сколько денег задолжала уволенным сотрудникам сеть ресторанов быстрого питания Carl's Jr., закрывшаяся в Петербурге после новогодних каникул.
4 000 000
рублей должна сеть своим сотрудникам
Всего в Государственную инспекцию труда поступили 47 заявлений от работников сети. Люди сообщали о двух нарушениях ТК: о несоблюдении процедур увольнения, а также о невыплаченной заработной плате. Заявления об увольнении по собственному желанию написали 328 сотрудников.
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