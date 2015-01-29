Руководство Carlsberg Group, которой принадлежит пивоваренная компания «Балтика», приняло решение ввести мораторий на приём новых сотрудников. Это касается всех отделений компании по России, пишет Dp.ru.

Решение было принято для того, чтобы сократить затраты «в связи с непростой экономической ситуацией». Увольнять сотрудников «Балтики» в Петербурге не планируют.

Сегодня пивоваренная компания «Балтика» также объявила о закрытии заводов в Челябинске и Красноярске, где в общей сложности работают 766 человек. Работу заводов приостановят 30 апреля. Их закрытие приведёт к сокращению 560 сотрудников. Руководство компании сообщает, что такая мера предпринята в связи с падением рынка пива в России — за год он сократился примерно на 30 %, в то время как стоимость акцизов увеличилась практически в шесть раз.