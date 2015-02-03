Причиной сбоя в работе портала госуслуг в воскресенье, 1 февраля, могли стать действия родителей, которые с помощью специальных программ пытались оказаться первыми в очереди на запись в школы, сообщает «ТАСС» со ссылкой на председателя городского Комитета по информатизации и связи Ивана Громова.

По словам чиновника, с одного ip-адреса разослали несколько тысяч попыток входа на портал госуслуг. Сейчас комитет проводит проверку, после которой, возможно, обратится в правоохранительные органы.

Громов утверждает, что систему до начала приёма заявлений тестировали четыре раза, она рассчитана примерно на 2 миллиона заходов. Однако с 07:00 до 09:00 1 февраля на портал госуслуг произошло около 10 миллионов заходов.

Председатель комитета также публично извинился перед родителями будущих первоклассников за неудобства.