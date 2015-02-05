Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 81-летней блокадницы Раузы Галимовой, которую 3 февраля доставили в полицию из магазина «Магнит» в Кронштадте из-за подозрения в краже сливочного масла. Следствие нашло признаки преступления, предусмотренного статьёй 109 УК, — «Причинение смерти по неосторожности», пишет «Фонтанка».

Теперь следователям предстоит оценить действия сотрудников полиции. До этого служебная проверка ГУ МВД не нашла нарушений в действиях наряда патрульно-постовой службы, который доставил пожилую женщину из магазина «Магнит» на Широкой улице до отдела полиции на проспекте Ленина, где блокадница и умерла.

Между тем в прокуратуре подтвердили, что блокадница не пыталась похитить масло из магазина, а лишь забыла его оплатить. Пачка масла лежала в продуктовой корзине под женской сумкой. Иных товаров в одежде женщины или в сумке не нашли. На записи видно, что Рауза Галимова пыталась оплатить забытый товар: она протягивала купюры, но персонал их не принял. Кроме того, не подтвердились слова персонала магазина о том, что блокадница систематически крала продукты (эту версию выдвинули после смерти женщины).