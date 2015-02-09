Одна из крупнейших концертных площадок Петербурга «Аврора концерт холл» на неопределённый срок прекращает работу. Все ближайшие концерты организаторы перенесли в другие клубы, сообщает Dp.ru.

Официально причиной остановки работы называют финансовые трудности, однако конкретные суммы руководство площадки не озвучивает.

В отделе рекламы и маркетинга клуба не сообщают, когда «Аврора» вновь откроется. По данным ряда СМИ, это может случиться осенью. 