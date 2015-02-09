Ситуация9 февраля 2015
Клуб «Аврора» приостанавливает работу Крупнейший петербургский концертный клуб «Аврора» приостанавливает работу
Одна из крупнейших концертных площадок Петербурга «Аврора концерт холл» на неопределённый срок прекращает работу. Все ближайшие концерты организаторы перенесли в другие клубы, сообщает Dp.ru.
Официально причиной остановки работы называют финансовые трудности, однако конкретные суммы руководство площадки не озвучивает.
В отделе рекламы и маркетинга клуба не сообщают, когда «Аврора» вновь откроется. По данным ряда СМИ, это может случиться осенью.
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