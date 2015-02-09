Клирикам Петербургской епархии запретили служение из-за алкоголя и Украины Клирикам петербургской епархии запретили на три месяца служение из-за алкоголя и Украины
Епархиальное управление Санкт-Петербургской митрополии запретило служение двум клирикам — дьякону Павлу Шульженку и иерею Сергию Агафошину. Поводом для запрета послужила их деятельность, которая, как считают в епархии, могла нанести ущерб репутации и имиджу Русской православной церкви в глазах общественности, пишет «Фонтанка».
Обоим клирикам запретили служение на три месяца. Указ епархиального управления был подписан сегодня, 9 февраля.
Причиной стали снимки с алкогольными напитками, размещённые в соцсетях. Кроме того, вопросы у епархии вызвало поведение дьякона Шульженка, который не только выкладывал сомнительные снимки, но и использовал недопустимые с точки зрения христианской этики формулировки при комментировании событий на Украине.
Временный запрет на священнослужение оставляет за клириками право посещать церковь, молиться с паствой и причащаться.