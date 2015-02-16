Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Петербургу и Ленобласти (УФСКН) предложило Смольному отменить фестивали электронной музыки. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя регионального УФСКН Дмитрия Борзова.

Поводом для инициативы о запрете стал фестиваль электронной музыки «Пиратская станция». После фестиваля 18 посетителей направили на медицинское освидетельствование по подозрению в употреблении наркотиков. Ещё двоих — с предварительным диагнозом «передозировка наркотическими средствами» — увезли на каретах скорой помощи. Пятерых задержали за хранение наркотиков.

При этом в УФСКН уточнили, что ведомство не намерено запрещать абсолютно все молодёжные мероприятия.