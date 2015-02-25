Сеть бытовой техники и электроники «Телемакс» окончательно прекратила работу. Вчера в Петербурге закрыли последние пять магазинов ретейлера, пишет «Фонтанка».

Сайт магазина в данный момент недоступен. На титульной странице размещено следующее объявление:

В компании сообщают, что пока ретейлер продолжит распродавать товарные остатки, чтобы рассчитаться с поставщиками. Как именно это будет происходить, неизвестно.

О закрытии сети «Телемакс» стало известно в начале января. Тогда прекратили работу 26 магазинов в 17 городах Северо-Запада и Центрального региона. Остатки товаров вывезли в восемь петербургских гипермаркетов.