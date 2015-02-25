После окончания вещания «Эха Петербурга» в городе откроют бюро радиостанции. Для этого в Петербург направили мобильную студию «Эха Москвы», сообщил в Twitter главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Бюро «Эха Петербурга» возглавит Ольга Бычкова. Решение согласовано генеральным директором «Эха Москвы» Михаилом Деминым. Как именно будет работать бюро, пока неизвестно.

Радиостанция «Эхо Петербурга» может прекратить вещание 17 марта. Причиной стал конфликт между московскими и петербургскими акционерами: они не смогли договориться о кандидатуре нового главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга».