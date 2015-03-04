Президент США Барак Обама продлил действие антироссийских санкций ещё на год — до марта 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

По мнению американского политика, ситуация на Украине, в связи с которой вводились ограничения, по-прежнему остаётся чрезвычайной, в связи с чем сохраняется «исключительная и экстраординарная угроза национальной безопасности и внешней политике США».

Поэтому страна продолжит и дальше блокировать активы физических и юридических лиц, которые угрожают «суверенитету и территориальной целостности» Украины и «подрывают демократические процессы» на территории страны. Также в силе останутся секторальные санкции против энергетических, металлургических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий России и экономические санкции против Крыма.

Ранее индивидуальные санкции против российских политиков, бизнесменов и других общественных деятелей, а также ополченцев Донбасса уже продлили в Евросоюзе. Теперь срок их действия ограничивается сентябрём 2015 года.