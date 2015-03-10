В Петербурге 22 марта пройдёт Международный русский консервативный форум, который организуют члены партии «Родина». Мероприятие может стать крупнейшим съездом пророссийских националистических партий Европы, пишет «Коммерсантъ».

В списке участников — 11 европейских партий, в том числе представленных в Европарламенте. Среди них греческая «Золотая заря», Национал-демократическая партия Германии (НДПГ), Австрийская партия свободы, Партия шведов, Датская партия, Британская национальная партия и другие.

Представители французского «Национального фронта» в Россию не поедут. Издание предполагает, что одной из причин отказа Марин Ле Пен от визита в Россию может быть подготовка к будущим президентским выборам и нежелание рисковать репутацией.

По словам одного из организаторов форума Юрия Любомирского, от большинства партий будут присутствовать их лидеры. Любомирский отметил, что главной задачей форума будет создание панъевропейского движения, отстаивающего традиционные ценности и продвигающего интересы России.