Петербургский застройщик «Петротрест» подал иск о собственном банкротстве, предварительно сменив название на акционерное общество «Орион». Об этом пишет «Фонтанка».

Сейчас компания достраивает три жилых комплекса. Это малоэтажный ЖК «Трио» на 160 квартир в Пушкине, комплекс «Капитал Классик» на 127 квартир в Колпине и ЖК «Высоцкое» в Русско-Высоцком сельском поселении Ленобласти.

Компания не платит зарплату сотрудникам с сентября 2014 года. В феврале этого года прокуратура Василеостровского района выявила задолженность в 7,3 миллиона рублей 92 сотрудникам компании. По факту нарушения возбудили уголовное дело.

В течение 2014 года в арбитраж подали шесть исков о банкротстве «Петротреста» и его дочерних компаний. Все дела, кроме одного, были прекращены, поскольку застройщик погасил задолженности. В настоящий момент дочка компании «Фирма „Петротрест-Монолит“» задолжала строительной компании «Тектон плюс» 4,1 миллиона рублей.