Владимир Путин приедет в Петербург 16 марта, чтобы встретиться с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает сайт Кремля.

Президенты двух стран будут обсуждать вопросы укрепления российско-киргизского сотрудничества — прежде всего в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере энергетики. Планируется обмен мнениями о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу.

Последние несколько дней в СМИ и блогах курсируют слухи, касающиеся того, что Владимир Путин уже несколько дней якобы не появляется на публике и, возможно, заболел. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал эти слухи с весенним обострением.