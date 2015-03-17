Управление Федеральной антимонопольной службы в Петербурге возбудило дело в отношении ООО «Алькор и Ко» — головной компании группы «Л’Этуаль». Основанием стала акция «–50 % на всё». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобу на парфюмерно-косметический магазин написала жительница Петербурга. По её мнению, рекламная акция «–50% на всё! Впервые в Петербурге! 26–28 сентября, www.letu.ru» вводила в заблуждение потребителей, так как в самом магазине ей пояснили, что со скидкой можно приобрести не более пяти товаров.

Таким образом в рекламе отсутствует часть существенной информации о правилах акции. УФАС усмотрел в этом признаки нарушения части 7 статьи 5 закона «О рекламе». Заседание комиссии антимонопольного органа назначено на 2 апреля, 10:00.