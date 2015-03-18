Митинг в честь годовщины воссоединения с Крымом на Конюшенной площади На Конюшенной площади сегодня прошёл митинг, посвящённый годовщине присоединения Крыма к России
На Конюшенной площади сегодня прошёл митинг, посвящённый годовщине присоединения Крыма к России.
Как передаёт «Балтинфо», перед собравшимися выступили председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Борис Ивченко, контр-адмирал Всеволод Хмыров, председатель городского совета Симферополя Виктор Агеев.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров также присутствовали на сцене, исполняли гимн России, но с приветственными словами не обращались. По окончании выступлений для собравшихся пели Михаил Боярский и оперный певец Владимир Самсонов.