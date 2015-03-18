На Конюшенной площади сегодня прошёл митинг, посвящённый годовщине присоединения Крыма к России. 

Народ прибавляется. #митинг #конюшеннаяплощадь #крым

Фото опубликовано macksimov_dmitry (@macksimov_dmitry)

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Фото опубликовано Валентина (@vash_red_doctor)

Как передаёт «Балтинфо», перед собравшимися выступили председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Борис Ивченко, контр-адмирал Всеволод Хмыров, председатель городского совета Симферополя Виктор Агеев.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров также присутствовали на сцене, исполняли гимн России, но с приветственными словами не обращались. По окончании выступлений для собравшихся пели Михаил Боярский и оперный певец Владимир Самсонов.