Сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти сегодня в 10:45 начали проводить обыск в Комитете по охране памятников (КГИОП) на площади Ломоносова, 1. Обыск связан с вчерашним задержанием за взятку заместителя председателя Комитета Игоря Гришина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Обыск проходит на втором этаже здания, в кабинете № 404, где до сих пор работал Гришин. По информации издания, мероприятия проходят в рамках двух уголовных дел: статья 290, часть 6 Уголовного кодекса («Взятка в особо крупном размере») и 291.1 части 4 («Посредничество во взятке»).

Игорь Гришин был задержан за взятку в 5 миллионов рублей. Накануне в его квартире также прошёл обыск.