Ограничить зарплаты работникам госкомпаний С таким предложением выступил министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить зарплаты работникам госкомпаний. С таким заявлением чиновник выступил на заседании бюджетного комитета Госдумы, передаёт «Интерфакс».
Нам сейчас, действительно, нужно через советы директоров, особенно госкомпаний, принимать решения об ограничении зарплат, так же как принято решение по государственным служащим в госсекторе
Антон Силуанов, министр финансов России
Он также отметил, что «в нынешних условиях через участие представителей государства в органах управления компаний такие решения должны быть инициированы». При этом министр подчеркнул, что зарплаты в госкомпаниях «не маленькие, а вопросы оптимизации издержек стоят на повестке дня».
Ранее стало известно о сокращении зарплат депутатов Мосгордумы, мэра Москвы Сергея Собянина, президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, генерального прокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.