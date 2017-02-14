Ситуация14 февраля 2017
Песков прокомментировал закон о защите президента в связи с «антипутинской кампанией» Ранее Володин заявил, что защита президента — это «вопрос безопасности наших институтов, институтов власти»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что рассматривается возможность создания закона о защите чести и достоинства президента, поскольку за границей ведут «оголтелую, весьма истеричную антипутинскую кампанию». Его слова приводит ТАСС.
«Безусловно, президент и его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат личные оскорбления. Мы считаем это неприемлемым. И, конечно, в данном случае какие-то правовые механизмы для защиты чести и достоинства уже существуют, но здесь стоит задуматься [о новых]», — сказал Песков.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что защита президента является вопросом «безопасности наших институтов, институтов власти».
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