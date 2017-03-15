Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали о том, что Владимир Путин готов снять обвинения с попавшегося на взятке экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Идет следствие. Точку в этой истории сможет поставить только суд», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Путин готов отпустить Улюкаева «с миром». По данным телеканала «Дождь», дело в отношении чиновника могут переквалифицировать со взяточничества на менее суровую статью — превышение полномочий.