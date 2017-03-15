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Ситуация15 марта 2017

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина освободить Улюкаева Предполагается, что в отношении чиновника могут смягчить уголовную статью

РедакторВладимир Квасников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали о том, что Владимир Путин готов снять обвинения с попавшегося на взятке экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Идет следствие. Точку в этой истории сможет поставить только суд», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Путин готов отпустить Улюкаева «с миром». По данным телеканала «Дождь», дело в отношении чиновника могут переквалифицировать со взяточничества на менее суровую статью — превышение полномочий.

 Министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Сам Улюкаев на допросе отказался признать вину в получении взятки и назвал случившееся с ним провокацией. Сейчас он находится под домашним арестом. От должности его освободили. При этом СМИ утверждают, что Улюкаева уволили бы и без уголовного дела — его работой был недоволен глава правительства Дмитрий Медведев, который уже искал ему замену.

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