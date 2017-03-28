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В Москве убили начальника строительного управления МВД Николая Волкова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД», — сказал анонимный собеседник агентства. По его словам, Волкова убили не из-за его профессиональной деятельности, а чтобы ограбить.

В пресс-службе столичного управления полиции подтвердили информацию о том, что на Осенней улице обнаружили труп мужчины, однако не уточнили личность погибшего. Ранее источник «Интерфакса» рассказал, что в районе дома 18 на улице Осенней, со слов очевидцев, неизвестные убили мужчину.