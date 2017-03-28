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Ситуация28 марта 2017

В Москве оградили памятник Пушкину В апреле начнутся работы по его реставрации

РедакторВладимир Квасников

Вечером в понедельник, 27 марта, на Тверской улице начали подготовку к реставрации памятника Александру Пушкину. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В связи с предстоящим ремонтом власти уже оградили прилегающую к монументу часть Пушкинской площади.

По словам главы столичного департамента культурного наследия, непосредственная реставрация памятника начнется в апреле с его постамента, а закончить работы по восстановлению бронзы и гранита планируется к осени — ко Дню города.

 В воскресенье, 26 марта, на Тверской улице в Москве состоялся многотысячный митинг против коррупции. Многие участники акции вышли в том числе и на Пушкинскую площадь.
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