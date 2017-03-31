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Ситуация31 марта 2017

Генпрокуратура потребовала заблокировать паблики о митинге 2 апреля Уведомлений о проведении протестных мероприятий в этот день никто не подавал

РедакторВладимир Квасников

Гепрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сообществам, которые призывают выйти на митинг в воскресенье, 2 апреля, в Москве. Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

Из приведенных им документов следует, что прокуроры требуют заблокировать два ролика на YouTube, два паблика во «ВКонтакте» и одну запись в «Живом журнале». По их словам, уведомлений о проведении публичных мероприятий в этот день никто не подавал, то есть они не согласованы. По закону «Об информации» власти имеют право заблокировать ресурсы, распространяющие подробности о месте и времени проведения несогласованных акций.

Доступ к одному из сообществ во «ВКонтакте» уже ограничили. В нем неизвестные лица призывали «молодежь, появлению которой на митингах удивились социологи», выйти на Красную площадь в воскресенье, 2 апреля. Они выступают за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращение военных операция в Сирии и на Украине, а также оправдание Алексея Навального и всех задержанных на воскресных митингах.

 Призывы к проведению акции 2 апреля начали появляться вскоре после массовых протестов, прошедших 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Тогда большинство публичных мероприятий также не были согласованы, однако их организаторы уведомляли о своих намерениях власти.

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2 комментария
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АПАнтон Парфенцев

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