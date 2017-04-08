Поздно вечером в субботу, 8 апреля, на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись электропоезд, который следовал по маршруту Москва-Усово, и двигавшийся следом за ним пассажирский поезд Москва-Брест. Об этом сообщает управление МЧС по Москве.

Госпитализированы 16 человек, в том числе ребенок. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона. Движение по железной дороге на участке, где произошла авария, остановлено.

Столичные власти выделили 10 автобусов с бесплатным проездом до Одинцово. По сообщению МЧС, движение на железной дороге восстановят к семи часам утра.