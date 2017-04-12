Адвокаты обвиняемых в убийстве Немцова потребовали отвода судьи По мнению представителей защиты, судья заранее убеждает присяжных в виновности подсудимых
Адвокаты обвиняемых в убийстве Бориса Немцова потребовали отвода судьи Московского окружного военного суда Юрия Житникова. Об этом сообщает «Дождь».
Адвокат Муса Хадисов, представляющий интересы Анзора Губашева, рассказал об исключении некоторых доказательств и отказе суда исследовать записи с камер на Веерной улице, 3, за 27 февраля, которые, по утверждению защиты, подтверждают алиби Заура Дадаева.
По мнению Хадисова, судья некорректно ведет процесс и заинтересован в том, чтобы вынести обвинительное заключение. «Судья заранее убеждает присяжных в виновности подсудимых», — заявил он.
Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова. Следствие считает, что обвиняемые тщательно готовились к убийству политика, но при этом выступали лишь исполнителями поручения бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц. За свою работу они должны были получить вознаграждение в 15 миллионов рублей.
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