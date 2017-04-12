Адвокаты обвиняемых в убийстве Бориса Немцова потребовали отвода судьи Московского окружного военного суда Юрия Житникова. Об этом сообщает «Дождь».

Адвокат Муса Хадисов, представляющий интересы Анзора Губашева, рассказал об исключении некоторых доказательств и отказе суда исследовать записи с камер на Веерной улице, 3, за 27 февраля, которые, по утверждению защиты, подтверждают алиби Заура Дадаева.

По мнению Хадисова, судья некорректно ведет процесс и заинтересован в том, чтобы вынести обвинительное заключение. «Судья заранее убеждает присяжных в виновности подсудимых», — заявил он.