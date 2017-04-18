В апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. Позже организацию переименовали в Росгвардию.

В ее состав вошли от 350 до 400 тысяч человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди их основных задач значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль над оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. Служащим Росгвардии разрешено применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.