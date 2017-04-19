Московская полиция задержала мошенников, которые в костюмах волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года — брали деньги за совместную фотографию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги», — посетовал советник по вопросам защиты бренда ФИФА Алексей Швецов.

Костюм волка Забиваки передали в музей контрафактов, отметил Швецов.