В Москве задержали мошенников в костюмах Забиваки Нарушители брали деньги за совместные фото
Московская полиция задержала мошенников, которые в костюмах волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года — брали деньги за совместную фотографию. Об этом сообщает ТАСС.
«Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги», — посетовал советник по вопросам защиты бренда ФИФА Алексей Швецов.
Костюм волка Забиваки передали в музей контрафактов, отметил Швецов.
Волк Забивака стал официальным символом чемпионата мира по футболу 2018 года по результатам голосования.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проводиться в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.
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