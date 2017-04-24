В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение Таким образом документ фактически подразумевает применение 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции
Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает агентство Regnum.
Авторы документа предлагают ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное обогащение», определяемое как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица.
Значительным, согласно законопроекту, признается превышение активов над доходами на сумму более 5 миллионов рублей. Таким образом поправки фактически предусматривают внедрение в российское законодательство 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект вводит для должностных лиц обязанность по предоставлению сведений о доходах и расходах всех близких родственников, в том числе совершеннолетних детей. Также поправки обязывают бывших госслужащих предоставлять сведения о своих доходах и расходах в течение трех лет после увольнения с должности.
Кроме того, инициатива предусматривает запрет для должностных лиц на постоянное безвозмездное пользование чужими земельными участками и иным имуществом, стоимость которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда.
Новая статья УК предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности лица и объема незаконного обогащения. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.
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