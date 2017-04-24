Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает агентство Regnum.

Авторы документа предлагают ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное обогащение», определяемое как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица.

Значительным, согласно законопроекту, признается превышение активов над доходами на сумму более 5 миллионов рублей. Таким образом поправки фактически предусматривают внедрение в российское законодательство 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект вводит для должностных лиц обязанность по предоставлению сведений о доходах и расходах всех близких родственников, в том числе совершеннолетних детей. Также поправки обязывают бывших госслужащих предоставлять сведения о своих доходах и расходах в течение трех лет после увольнения с должности.