Елена Мизулина — о порнозависимости и бесплодии По словам сенатора, каждый третий порнозависимый ребенок страдает бесплодием
Сенатор Елена Мизулина заявила о связи между детской порнозависимостью и бесплодием. Ее слова приводит агентство «Москва».
Сегодня вовсю специалисты говорят о формировании новой интернет-зависимости, сопоставимой с наркозависимостью, — это порнозависимость. Мало того что меняется характер личности, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, то каждый третий страдает бесплодием. Есть уже такие исследования
Елена Мизулина, сенатор Совета Федерации
По данным Мизулиной, в среднем на каждого жителя Земли приходится 12 роликов с одного порносайта.
Сенатор также напомнила, что теперь анимационная порнография законодательно приравнена к детской порнографии, которая, по словам Мизулиной, «подталкивает взрослого, чтобы он вступил в контакт с любым ребенком, который попадется под руку».
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Ей надо лечиться
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