В Троицком административном округе Москвы более 2 тысяч человек остались без электричества из-за отключения электрической цепи. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 14:25 на энергетической подстанции «Вороново» сработала защита и отключился фидер № 15. На подстанции ведутся восстановительные работы.

Как отметили в министерстве энергетики, мощность отключенных потребителей — 1,7 мегаватт.