Более 2 тысяч человек остались без света в Новой Москве На подстанции «Вороново» ведутся восстановительные работы
В Троицком административном округе Москвы более 2 тысяч человек остались без электричества из-за отключения электрической цепи. Об этом сообщает «Интерфакс».
В 14:25 на энергетической подстанции «Вороново» сработала защита и отключился фидер № 15. На подстанции ведутся восстановительные работы.
Как отметили в министерстве энергетики, мощность отключенных потребителей — 1,7 мегаватт.
Читайте также:
Сколько стоит зарядить телефон и погладить рубашку Во сколько нам обходится ежедневное использование бытовых приборов и как можно сократить счёт за электричество
Сколько правительственных идей признаются вредными для бизнеса
Чаще всего с сомнительными предложениями выступают Минэнерго, Минприроды и Минтранс
Сколько правительственных идей признаются вредными для бизнеса Чаще всего с сомнительными предложениями выступают Минэнерго, Минприроды и Минтранс
В Москве объединили департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства
Главой новой структуры назначили нынешнего начальника департамента ТЭХ Павла Ливинского
В Москве объединили департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства Главой новой структуры назначили нынешнего начальника департамента ТЭХ Павла Ливинского
Сколько стоит зарядить телефон и погладить рубашку Во сколько нам обходится ежедневное использование бытовых приборов и как можно сократить счёт за электричество
Сколько правительственных идей признаются вредными для бизнеса
Чаще всего с сомнительными предложениями выступают Минэнерго, Минприроды и Минтранс
Сколько правительственных идей признаются вредными для бизнеса Чаще всего с сомнительными предложениями выступают Минэнерго, Минприроды и Минтранс
В Москве объединили департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства
Главой новой структуры назначили нынешнего начальника департамента ТЭХ Павла Ливинского
В Москве объединили департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства Главой новой структуры назначили нынешнего начальника департамента ТЭХ Павла Ливинского
В Москве объединили департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства
Главой новой структуры назначили нынешнего начальника департамента ТЭХ Павла Ливинского
В Москве объединили департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства Главой новой структуры назначили нынешнего начальника департамента ТЭХ Павла Ливинского
Сколько правительственных идей признаются вредными для бизнеса
Чаще всего с сомнительными предложениями выступают Минэнерго, Минприроды и Минтранс
Комментарии
Тэги
Сюжет
Прочее