Москвичи смогут отказаться от сноса хрущевок на общем собрании жильцов Это положение закрепят в законе
В законе о реновации пропишут право москвичей отказаться от участия в программе сноса хрущевок по решению общего собрания собственников жилья. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также в законе закрепят положение о переселении жильцов из домов под снос в квартиры в тех же районах. Исключение сделают только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа.
Кроме того, в документ добавят пункт о выводе пятиэтажки из эксплуатации только после того, как все жильцы подпишут документы о приеме новых квартир и передаче старых.
До этого собрание жильцов в качестве одного из способов проголосовать «за» или «против» сноса хрущевок в законопроекте не фигурировало. Предполагалось, что собственники будут голосовать через приложение «Активный гражданин» или в центрах госуслуг «Мои документы». Собрания жильцов упоминались лишь на закрытом совещании в мэрии о погашении протеста против программы реновации. Тогда вице-мэр Анастасия Ракова, курирующая в Москве внутреннюю политику, призвала глав управ не проводить собрания собственников жилья, так как это «революционная форма».
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Голосование по сносу хрущевок организуют с помощью «Активного гражданина»
Для обеспечения прозрачности голосования используют трехфакторную авторизацию
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Комментарии
у меня в районе много пятиэтажек, все не то что в соседний квартал не влезут, даже в том же районе не поместятся. спасибо за стремление, но нет.
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