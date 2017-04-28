В законе о реновации пропишут право москвичей отказаться от участия в программе сноса хрущевок по решению общего собрания собственников жилья. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также в законе закрепят положение о переселении жильцов из домов под снос в квартиры в тех же районах. Исключение сделают только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа.

Кроме того, в документ добавят пункт о выводе пятиэтажки из эксплуатации только после того, как все жильцы подпишут документы о приеме новых квартир и передаче старых.