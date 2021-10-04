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Ситуация4 октября 2021

Что известно о четвертой волне COVID-19 в Петербурге «Не исключено, что все жители должны иметь защиту, чтобы эпидемия остановилась»

Что известно о четвертой волне COVID-19 в Петербурге

Пандемия коронавируса в Петербурге продолжается. Узнали, как с ней (не) справляется город, у кандидата медицинских наук, политологов, медсестры, работающей в ковидной больнице, и у болеющих прямо сейчас петербуржцев.

Четвертая волна или все еще третья?

По официальной статистике, в Петербурге с конца сентября — начала октября число заражений коронавирусом уверенно перешагивает за две тысячи. В городе увеличилась смертность. До выборов этот показатель практически не поднимался выше 40 смертей в день, но сразу после трехдневного голосования 17–19 сентября в Петербурге стали умирать около 60 человек ежедневно. С конца августа в городе также стабильно растет количество госпитализаций.


Сейчас ситуация с коронавирусом в Петербурге выглядит хуже, чем в тот же период год назад. По официальным данным, в сентябре 2020-го в городе заболевали примерно 200 человек в день, в начале октября — около 400. Смертей в начале октября прошлого года было в два-три раза меньше, чем фиксирует официальная статистика сейчас.

Независимый аналитик Алексей Куприянов, который в начале сентября создал портал с аналитикой ситуации с ковидом в городе, считает, что сейчас Петербург находится примерно на том же уровне заболеваемости и смертности, что и во время третьей волны. При этом нынешняя волна идет на подъем.

Демограф и аналитик Алексей Ракша в разговоре с «Медузой» (власти считают ее иноагентом) сказал, что [четвертая] волна будет размазана по времени. Некоторые эксперты вообще стараются избегать термина «четвертая волна», а говорят, например «незаконченная третья» или «продолжение третьей волны». «У нас сейчас, как и осенью прошлого года, идет подъем заболеваемости, обусловленный тем, что люди возвращаются из отпусков. Но в прошлом году это совпало со второй волной ковида, а в этот раз у нас незаконченная третья», — объяснил Константин Жданов, внештатный специалист по инфекционным заболеваниям комитета по здравоохранению.

Болеющие петербуржцы — о том, как они пытались обращаться за помощью

Мария Шатрова

Youtube-блогер

Когда я заболела, мы вызвали врача. Он выписал платные лекарства. Мазок взяли только через два дня. Чтобы узнать результат теста, нужно звонить на горячую линию. По выходным она не работает (мы записывали историю Марии в выходной день. — Прим. ред.). На КТ направления не было, так как врач сказал, что мне оно не нужно. Скорая за ковид не отвечает. Если приезжают, могут предложить поехать в больницу.

Илья

инженер

Получение медицинской помощи началось с обращения на горячую линию 122. Робот собрал данные о состоянии: температура, насморк, обоняние и так далее, создал заявку на вызов врача на дом. Я получил смс с номером заявки и временем прихода врача (в тот же день).

Через 15-20 минут раздался звонок. Врач отказал выезжать на дом, так как у меня нет прикрепления к поликлинике по месту пребывания. Мне предложили идти к ним в поликлинику, либо ехать в ту, к которой я прикреплен (в другом районе города). На мой вопрос: «Как же так, я же скорее всего с ковидом?» — ответ: «Надевайте две-три маски и приходите». Такая ситуация меня совсем расстроила. Окей. Заявку закрываю.

Звоню опять на горячую линию, новая заявка, уточняю, может ли врач отказать. Ответ: «Нет, не может, прикрепление не нужно». Звонит тот же врач: «У вас нет прикрепления» «Оно не нужно» «Нужно». Окей. Звоню на горячую линию Минздрава. Ответ однозначный: «Врач отказать не может». И опять по кругу.

Короче, через час приезжает врач, проводит осмотр — без измерения сатурации, но зато с назначением арбидола. Далее я уже не видел смысла общаться с поликлиникой. Начал гуглить сам.

Влада

студентка

Так как я живу в студенческом общежитии, мне очень быстро оказали помощь. После заявки на 122 врач пришла через 40 минут, еще через 30 медсестра взяла мазок на ковид. Результаты я узнала на следующий день по телефону. Я оставила заявку на повторный визит врача где-то около 16 часов, поэтому думала, что доберутся до меня только на следующей день. Но врач снова пришла быстро и вызвала мне скорую помощь. Машина приехала в полночь, санитар дополнительно обследовал, расспросил о здоровье. Со мной вообще очень внимательно обходились, объяснили, куда и сколько едем, спрашивали, как мне будет комфортно в машине: с печкой или без, со светом или нет. Отвезли на КТ в Сестрорецк, а оттуда — в инфекционное отделение на базе пансионата «Заря».

Что происходит в больницах: рассказ медсестры

Юлия (имя изменено)

медсестра из петербургской больницы, работает с ковидными пациентами

Сейчас наша больница заполнена на 100 %, здесь разворачивают дополнительные койки. Больничных мест — впритык, но хватает, никому в госпитализации по показаниям не отказывают, вопрос только — в какой стационар отвезут.

Нынешняя ситуация, на мой взгляд, хуже, чем прошлая волна, потому что сейчас 100 % заболеваемости — это дельта-штамм, он тяжелее протекает, лучше обходит вакцинацию, особенно векторными вакцинами.

Я не заметила, чтобы менялись характеристики поступающих [в стационар пациентов] — некоторые люди заболевают по два-три раза. Вакцинированные поступают, но сказать, что их больше, нельзя, потому что и процент привитых в целом увеличивается. Единственное: привитых Эпиваком и Ковиваком нельзя брать в расчет — эти вакцины, похоже, не дают антител и не защищают.

Истории

«ЭпиВакКорона», скорее всего, не работает Простыми словами объясняем, что не так с вакциной «Вектора»

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Привитые Спутником чаще всего госпитализированы не по тяжести заболевания, а по абсолютным показаниям — например, по сопутствующим заболеваниям. Сейчас у меня на посту 40 больных, из них четверо вакцинированы двумя дозами «Спутника». Я все еще активно агитирую всех прививаться «Спутником», это снижает риск тяжелого течения и смерти в разы.

На мой взгляд, городская система здравоохранения не справляется с ситуацией из-за большого количества пациентов и нехватки реанимационных коек. Людей не хватает, сами больницы не всегда увеличивают количество необходимых ставок, что не позволяет нанять больше персонала. Еще медицинскому персоналу не хватает психологической помощи: из-за высокой смертности [пациентов] все выгорают.

Антиковидные ограничения де-юре и де-факто

Недавно все действующие ковидные ограничения в Петербурге продлили до конца октября. Среди актуальных коронавирусных мер:

Обязанность носить маски (перчатки необязательно) в общественных местах.

Ограничена деятельность фуд-кортов, аквапарков, аттракционов, театров. Запрещены несогласованные с властями мероприятия численностью более 75 человек.

К 1 октября 80 % всех сотрудников исполнительных органов городской власти, бюджетных учреждений и предприятий должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины, либо иметь справку о том, что они переболели COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не больше шести месяцев.

Вопрос — насколько добросовестно выполняют все эти меры? То же ношение масок в метро контролируется лишь при входе: вставая на эскалатор или заходя в вагон, пассажиры чаще всего стягивают маску на подбородок — и санкции к ним не применяют. При этом ограничительные меры стали часто использовать как инструмент для борьбы с несогласными: человек в маске, стоящий в одиночном пикете, почти всегда получает административку за нарушение антиковидных норм (ст. 8.6.1 КоАП СПб).

Кирилл Шамиев

политолог, приглашенный исследователь Университета Ноттингема, докторант Центрально-европейского университета

Ограничения массовых мероприятий действительно стали удобным инструментом российской власти для борьбы с несогласными, хотя изначально создавались не для этого. Например, митинги сейчас проводить невозможно из-за антиковидных ограничений, [так как формально митинг — это массовое мероприятие]. Но если у организаторов массового мероприятия есть выход на исполнительную власть, то проводить его можно. Мы видели это на примере беговых марафонов в Петербурге: их постоянно откладывали из-за антиковидных мер — а одновременно с этим в городе прошли парад ВМФ и праздник выпускников «Алые Паруса».

Мы знаем недавние исторические примеры, когда российская власть использовала чрезвычайные обстоятельства для собственного укрепления. Например, отмена выборов губернаторов произошла сразу после теракта в Беслане. Таким образом, российская власть не в первый раз показывает, что может использовать вопрос безопасности в своих узких частных интересах.

Почему провалилась кампания по вакцинации

Пандемия коронавируса застала Россию врасплох. Мы видели совершенно неадекватную реакцию властей на первых этапах. Например, когда лидеры общественного мнения и российская элита говорили, что пандемия — это ерунда, а маски совсем не помогают.

Главная ошибка — непоследовательность в действиях. Исследования показывают, что первичные действия государства очень важны. Последовательная реализация мер, которые первоначально могли быть спорными, все равно приносили результат. В России не было ни мер, ни объяснений, зачем они нужны.

Главный показатель того, что кампания по пропаганде вакцины провалена — избыточная смертность больше чем в полмиллиона. В этом нельзя винить людей, какой-то абстрактный народ, якобы глупый и неспособный понять опасность пандемии. Ковидные ограничительные меры разрабатываются бюрократами. Спрашивать нужно с государства и политической элиты.

У России был и есть огромный аппарат пропаганды, который могли бы направить в нужное и полезное русло. Но этого тоже не сделали. Мы как граждане не должны быть экспертами в области эпидемиологии и безопасности. Для того, чтобы знать, как правильно себя вести [в ситуации пандемии], у нас есть государство, которое и должно это подсказывать. Или хотя бы создать такую атмосферу, в которой этим могут заниматься независимые организации гражданского общества. Но в России нет ни того, ни другого.

Кирилл Мартынов

кандидат философских наук, редактор отдела политики «Новой газеты»

Еще прошлым летом было видно, что ковидные ограничения используются очень избирательно. Самый типичный пример — «санитарное дело» против сторонников Навального. К тому же, у нас уже полтора года по факту запрещены любые политические акции. Даже одиночные пикеты рассматриваются как нарушение антиковидного законодательства. Так вышло, что ковид в России совпал с тем моментом, когда власть начала видеть в любой уличной активности угрозу для себя.

Борьба с несогласными, конечно, не единственная цель ограничений. Власть просто действует в режиме известной максимумы о том, что «политика — это искусство возможного» (Отто фон Бисмарк). Вирус до сих пор опасен, сейчас мы видим рекордную статистику смертности за все время пандемии. Коронавирусные ограничения нужны. По итогу: власти частично добросовестно пытаются вводить ограничения, которые не всегда соблюдаются, а частично пытаются попутно решать свои задачи и постепенно демонтируют институты гражданского общества.

Что же будет с родиной и с нами: Прогнозы

Сразу после трехдневного голосования в сентябре стало известно, что Минздрав увеличил план по вакцинации от коронавируса в Петербурге до 3,5 миллиона человек. Сейчас в городе привито вдвое меньше. С темпами вакцинации, которые есть на сегодня, цель в 3,5 миллиона человек будет достигнута не раньше, чем через год.

Антон Барчук

кандидат медицинских наук, директор Научного центра «Институт междисциплинарных медицинских исследований» (НЦ ИММИ)»

В этом месяце мы запустили новый этап нашего популяционного исследования [распространенности антител к SARS-CoV-2 в Санкт-Петербурге]. Результаты будут доступны в течение 1–1,5 месяца. И тогда будет доступна часть информации о будущем развитии пандемии не только в Петербурге, но и в России, и в мире.

Мы все еще находимся в заключительной стадии первого большого этапа пандемии, которая в Петербурге не останавливалась. Дальше течение будет зависеть от длительности защиты, полученной в результате вакцинации и перенесенной болезни. Если осенью массово будут госпитализироваться переболевшие весной и летом 2020 года, это будет означать начало нового этапа, в котором будут свои волны. Все еще есть вероятность, что нового этапа [пандемии] не будет либо он будет позже.

В Петербурге мы больше говорим не о том, сколько человек должно быть привито, а сколько должно иметь защиту в результате вакцинации или перенесенной болезни. Пока конкретное значение для популяционного иммунитета неизвестно, и наше исследование в том числе направлено на получение данных для понимания этой возможной пропорции. Не исключено, что все жители должны иметь защиту, чтобы эпидемия остановилась. Какой-то части вакцинированных, которая защитит других, просто нет. То есть понятие популяционного иммунитета для пандемии коронавируса будет неприменимо, а вакцинация должна защитить каждого конкретного жителя от тяжелого течения болезни.

Фотографии: обложка — Виктор Юльев, график — GOGOV

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