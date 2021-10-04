Что известно о четвертой волне COVID-19 в Петербурге

Четвертая волна или все еще третья?

По официальной статистике, в Петербурге с конца сентября — начала октября число заражений коронавирусом уверенно перешагивает за две тысячи. В городе увеличилась смертность. До выборов этот показатель практически не поднимался выше 40 смертей в день, но сразу после трехдневного голосования 17–19 сентября в Петербурге стали умирать около 60 человек ежедневно. С конца августа в городе также стабильно растет количество госпитализаций.





Сейчас ситуация с коронавирусом в Петербурге выглядит хуже, чем в тот же период год назад. По официальным данным, в сентябре 2020-го в городе заболевали примерно 200 человек в день, в начале октября — около 400. Смертей в начале октября прошлого года было в два-три раза меньше, чем фиксирует официальная статистика сейчас.

Независимый аналитик Алексей Куприянов, который в начале сентября создал портал с аналитикой ситуации с ковидом в городе, считает, что сейчас Петербург находится примерно на том же уровне заболеваемости и смертности, что и во время третьей волны. При этом нынешняя волна идет на подъем.

Демограф и аналитик Алексей Ракша в разговоре с «Медузой» (власти считают ее иноагентом) сказал, что [четвертая] волна будет размазана по времени. Некоторые эксперты вообще стараются избегать термина «четвертая волна», а говорят, например «незаконченная третья» или «продолжение третьей волны». «У нас сейчас, как и осенью прошлого года, идет подъем заболеваемости, обусловленный тем, что люди возвращаются из отпусков. Но в прошлом году это совпало со второй волной ковида, а в этот раз у нас незаконченная третья», — объяснил Константин Жданов, внештатный специалист по инфекционным заболеваниям комитета по здравоохранению.