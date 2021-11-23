Как правильно сменить обстановку и что делать со старой мебелью? И почему «зеленый» — это новый «черный»
Уже с начала ноября городские баннеры и всевозможные сайты начинают пестрить рекламой о самой масштабной распродаже года — «Черной пятнице». Поддаваясь ярким лозунгам, многие из нас бросаются поймать выгоду, а позже в расстроенных чувствах решают, кому передарить ненужные вещи. Получается, что подобные распродажи становятся дополнительной нагрузкой и для экологии: в виде нерационального потребления и гор выброшенного мусора.
The Village Нижний Новгород вместе с IKEA, которые отказались от «Черной пятницы» в пользу ее «зеленой» версии — акции #ВотЭкоПятница, наглядно разбирается, как этично обновить интерьер и дать вторую жизнь старой мебели так, чтобы не только чувствовать себя осознанным жителем планеты, но и получить выгоды на приобретение чего-то новенького.
Уже с начала ноября городские баннеры и всевозможные сайты начинают пестрить рекламой о самой масштабной распродаже года — «Черной пятнице». Поддаваясь ярким лозунгам, многие из нас бросаются поймать выгоду, а позже в расстроенных чувствах решают, кому передарить ненужные вещи. Получается, что подобные распродажи становятся дополнительной нагрузкой и для экологии: в виде нерационального потребления и гор выброшенного мусора.
The Village Нижний Новгород вместе с IKEA, которые отказались от «Черной пятницы» в пользу ее «зеленой» версии — акции #ВотЭкоПятница, наглядно разбирается, как этично обновить интерьер и дать вторую жизнь старой мебели так, чтобы не только чувствовать себя осознанным жителем планеты, но и получить выгоды на приобретение чего-то новенького.
Почему мебель нельзя утилизировать как бытовой мусор?
В прошлом выбрасывать предметы и мебель из окон под новогоднюю ночь в Италии считалось доброй приметой — но по законодательству России даже за утилизацию старой мебели в мусорные контейнеры можно получить административный штраф о несоблюдении экологических требований.
Мебель не является бытовыми отходами, и зачастую при производстве деревянной мебели используются токсичные клеевые смеси, металлическая фурнитура, пластиковые элементы, которые не разлагаются естественным путем, поэтому выбрасывать мебель на общественные свалки — не самое разумное решение.
Что сделать со старой мебелью в хорошем состоянии?
В первую очередь, нужно разобраться, нет ли возможности найти мебели нового хозяина: отдать знакомым или соседям, продавать на сервисах вроде «Авито», «Юлы», «Барахла.нет», в комиссионных магазинах, сдать на благотворительность или, на крайний случай — возможно, получится отыскать ей место на вашей даче?
Все новое — хорошо забытое старое. Возможно, наскучивший диван нуждается в замене обивки, угрюмый комод может заиграть новыми красками под слоем морилки, а уже через какие-то десятки лет бабушкин шифоньер будет считаться антиквариатом. Чтобы понять, как преобразить старую мебель и при этом создать оригинальный интерьер у вас дома, достаточно посмотреть несколько сайтов с советами: нас всегда выручит Pinterest — с миллионами идей, как на подбор, а на ютубе даже новичок может научиться реставрировать кофейный столик прямиком из середины столетия или ровно перекрасить комод.
А если мебель непригодна для использования?
Есть несколько способов, как можно избавить от мебели, которую к жизни вернуть невозможно. Способы ее утилизации будут зависеть от материала, из которого изготовлена мебель, и условно ее можно разделить на три большие группы: металлическая, пластиковая и деревянная.
Металлическую мебель, как правило, садовую, из черного металла или алюминия, можно сдать в ближайший пункт приема металлолома и даже за это получить деньги. В городе существует множество мелких контор и крупных пунктов, которые занимаются скупкой металла в различных масштабах. После приемки и оценки в итоге сбытое сырье направляется на металлоперерабатывающие предприятия.
Пластиковую мебель, столы, стулья, шезлонги из пластика обычно можно встретить только в сезон летнего отдыха, но не разлагаются синтетические полимеры потом столетиями. Обычно такая мебель изготавливается из полипропилена, который впоследствии можно сдать на переработку (товары из твердого пластика маркированы цифрой «5» или латинскими буквами «РР») в пункты приема вторсырья.
Древесина — это отличный материал с точки зрения возобновляемости, экологичности, но даже его переработка не развивается так стремительно, как этого бы хотелось. Сейчас работают специализированные компании вывоза мебели с последующей утилизацией, ценник услуг которых может быть довольно неприятным, да и вероятность того, что старая мебель попадет не на переработку, а на мусорный полигон, очень высока. Кроме того, некоторые мебельные сети предлагают услугу вывоза старой деревянной или мягкой мебели с одновременной доставкой новой, но обычно за эту услугу требуется опять же дополнительная плата.
«ЭкоПятница» как альтернатива неразумному потреблению
ИКЕА уже на протяжении многих лет ведет политику сокращения негативного влияния на экологию: во всех магазинах компании из мелких бытовых отходов можно сдать батарейки или лампочки, а в сентябре в Нижнем открылся первый фандомат ИКЕА, который принимает на переработку бутылки из пластика и алюминия.
Уже второй год подряд, чтобы сформировать более осознанный и экологичный образ жизни у своих покупателей, ИКЕА проводит акцию #ВотЭкоПятница. С 23 ноября по 2 декабря нижегородцы могут сдать свою старую мебель ИКЕА и получить до 60% (для владельцев карты IKEA Family, для всех остальных — 40%) от ее первоначальной стоимости — так ненужная мебель окажется не на свалке, а обретет вторую жизнь. Схема для участия весьма простая*:
1. Заполнить заявку на сайте
На сайте ИКЕА в разделе выкуп мебели нужно ознакомиться с условиями, отметить нужную категорию и предмет мебели, который вы собираетесь вернуть, выбрать удобный для посещения магазин указать свои контакты. После заполнения заявки вы узнаете предварительную сумму и получите номер заявки.
Не забудьте указать номер карты IKEA Family, чтобы получить 60% от стоимости вашей старой мебели. Сразу после отправления заявки вы получите предварительную оценку.
2. Привезти мебель в магазин
Старую мебель принимают в отделе Обмена и возврата. После того, как вы предъявите номер сотруднику, он оценит состояние мебели и определит финальную стоимость.
3. Получить карту возврата
После проверки деньги за сданную мебель вам начислят на карту возврата. Вы сможете ей воспользоваться в течение пяти лет на покупку новых товаров в ИКЕА.
*Обратите внимание, что услуга выкупа распространяется не на все, но большую часть товаров, поэтому нужно быть внимательными при выборе мебели. Мебель должна быть чистой, в хорошем состоянии, функциональной и без сильных повреждений.
Также в период с 23 ноября по 2 декабря для участия в акции #ВотЭкоПятница и получения до 60% от первоначальной стоимости на карту покупателю будет необходимо оформить QR-код на сайте ИКЕА. Вернуть мебель покупатель сможет в период с 23 ноября по 9 декабря.
В период действия акции для посещения магазина и сдачи мебели необходимо предъявить QR-код, подтверждающий наличие прививки от COVID-19 или иммунизации.
Что произойдет с этой мебелью?
Смысл акции — найти новых хозяев для сданной мебели и продлить цикл ее жизни, поэтому ее не пустят в переработку. После необходимой оценки мебель попадет в Центр экологии и экономии, который ранее был отделом уцененных товаров. Кроме выкупленных товаров, там можно найти мебель, бытовую технику и другие предметы для дома, которые имеют небольшие дефекты или были выставочными образцами, а также советы, что нужно сделать для того, чтобы товары прослужили дольше, а образ жизни стал экологичнее.
#ВотЭкоПятница
Материал подготовлен
при поддержке