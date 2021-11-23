Как правильно сменить обстановку и что делать со старой мебелью?

Уже с начала ноября городские баннеры и всевозможные сайты начинают пестрить рекламой о самой масштабной распродаже года — «Черной пятнице». Поддаваясь ярким лозунгам, многие из нас бросаются поймать выгоду, а позже в расстроенных чувствах решают, кому передарить ненужные вещи. Получается, что подобные распродажи становятся дополнительной нагрузкой и для экологии: в виде нерационального потребления и гор выброшенного мусора.

The Village Нижний Новгород вместе с IKEA, которые отказались от «Черной пятницы» в пользу ее «зеленой» версии — акции #ВотЭкоПятница, наглядно разбирается, как этично обновить интерьер и дать вторую жизнь старой мебели так, чтобы не только чувствовать себя осознанным жителем планеты, но и получить выгоды на приобретение чего-то новенького.

Уже с начала ноября городские баннеры и всевозможные сайты начинают пестрить рекламой о самой масштабной распродаже года — «Черной пятнице». Поддаваясь ярким лозунгам, многие из нас бросаются поймать выгоду, а позже в расстроенных чувствах решают, кому передарить ненужные вещи. Получается, что подобные распродажи становятся дополнительной нагрузкой и для экологии: в виде нерационального потребления и гор выброшенного мусора.

The Village Нижний Новгород вместе с IKEA, которые отказались от «Черной пятницы» в пользу ее «зеленой» версии — акции #ВотЭкоПятница, наглядно разбирается, как этично обновить интерьер и дать вторую жизнь старой мебели так, чтобы не только чувствовать себя осознанным жителем планеты, но и получить выгоды на приобретение чего-то новенького.