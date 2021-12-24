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Тест24 декабря 2021

Автобус из-под земли, древние боги и домашние тапочки Разгадаете ли вы все секреты новой выставки в Арсенале?

Автобус из-под земли, древние боги и домашние тапочки
АвторАлексей Старков
ФотографАлина М.

На этой неделе в Арсенале открылась выставка «Премия Кандинского. 15 лет», состоящая из произведений-победителей самой престижной номинации премии, «Проект года». В экспозиции можно будет увидеть работы ключевых художников в современном русском искусстве, а также проследить за изменениями, происходившими с ним на протяжении 15 лет.

Специально для The Village Нижний Новгород ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала Алексей Старков составил небольшой тест на знание искусства — попробуйте правильно ответить на все вопросы и обязательно приходите в Арсенал, чтобы увидеть выставку собственными глазами.

На этой неделе в Арсенале открылась выставка «Премия Кандинского. 15 лет», состоящая из произведений-победителей самой престижной номинации премии, «Проект года». В экспозиции можно будет увидеть работы ключевых художников в современном русском искусстве, а также проследить за изменениями, происходившими с ним на протяжении 15 лет.

Специально для The Village Нижний Новгород ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала Алексей Старков составил небольшой тест на знание искусства — попробуйте правильно ответить на все вопросы и обязательно приходите в Арсенал, чтобы увидеть выставку собственными глазами.

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