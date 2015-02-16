Человеческий ум постоянно пребывает в потоке мыслей. Информации — в массе своей абсолютно бесполезной — становится все больше, наш ум перегружен. Значительную часть живой вербальной коммуникации крадут социальные сети — вот, возможно, поэтому людей, которые говорят сами с собой, становится всё больше. Это своеобразный обсессивный оберег, чтобы вовсе не разучиться говорить. Шутка.

Если серьёзно, то у произнесённого слова есть особая сила. Это вибрация. Жаль, многие относятся к словам поверхностно. То, как человек говорит, в какой-то степени важнее, чем то, что он говорит. Люди очень сосредоточены на форме, каждому приходится подбирать нужные, «правильные» слова, чтобы быть понятым. Однако, чтобы тебя почувствовали, достаточно находиться в относительно расслабленном и доброжелательном настроении, озвучивать свои мысли, а не использовать шаблоны и заготовки, что делает наше общение пресным и формальным.

Естественно, слова-паразиты, всевозможные жаргонизмы, междометия и брань создают неприятные помехи. Признайтесь сами себе, как в действительности происходит ваш внутренний процесс мышления. Не много ли там лишнего и бесполезного? Загрязняющего? Произнесённое слово может снять любую собственную и чужую тревогу, развеять сомнение, укрепить в достижении цели и так далее. Главное — уважать энергию слова, особенно обращённого к самому себе.

Как бы странно ни выглядел со стороны человек, комментирующий вслух свои действия, озвучивающий намерения, — это носит, скорее, защитный характер. Это защита от чувства одиночества, неуверенности в себе, эдакое самоусиление и подкрепление. Чаще сие не осознаётся, поэтому и не прячется.

И немного об иной стороне явления — состоянии, хорошо известном в психиатрии. При обсессивно-компульсивном расстройстве, достаточно многообразном в проявлениях, человек, образно выражаясь, становится заложником своих мыслей. Он тягостно переживает, и не в его силах противостоять произнесению вслух тех или иных слов и фраз. Страх и опасения настолько сильны, что провоцируют совершение разных защитных ритуалов, в том числе и вербальных.

При дисгармонии личности (психопатии) встречаются случаи неконтролируемой негативной речи. И наконец, самое глубокое и труднодоступное — психотический уровень. Человек в таких состояниях может находиться в диалоге с галлюцинациями.