Почему люди разговаривают сами с собой? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
У многих, наверное, есть коллега, который встаёт и говорит как будто сам себе: «Пойду поем» или «Пора домой». Для окружающих эта информация не несёт никакой ценности, так зачем абсолютно нормальные люди комментируют вслух свои действия? The Village спросил об этом психиатра и горожанина, который иногда разговаривает сам с собой.
Тимур Еналиев
врач-психиатр, психотерапевт, нарколог
Человеческий ум постоянно пребывает в потоке мыслей. Информации — в массе своей абсолютно бесполезной — становится все больше, наш ум перегружен. Значительную часть живой вербальной коммуникации крадут социальные сети — вот, возможно, поэтому людей, которые говорят сами с собой, становится всё больше. Это своеобразный обсессивный оберег, чтобы вовсе не разучиться говорить. Шутка.
Если серьёзно, то у произнесённого слова есть особая сила. Это вибрация. Жаль, многие относятся к словам поверхностно. То, как человек говорит, в какой-то степени важнее, чем то, что он говорит. Люди очень сосредоточены на форме, каждому приходится подбирать нужные, «правильные» слова, чтобы быть понятым. Однако, чтобы тебя почувствовали, достаточно находиться в относительно расслабленном и доброжелательном настроении, озвучивать свои мысли, а не использовать шаблоны и заготовки, что делает наше общение пресным и формальным.
Естественно, слова-паразиты, всевозможные жаргонизмы, междометия и брань создают неприятные помехи. Признайтесь сами себе, как в действительности происходит ваш внутренний процесс мышления. Не много ли там лишнего и бесполезного? Загрязняющего? Произнесённое слово может снять любую собственную и чужую тревогу, развеять сомнение, укрепить в достижении цели и так далее. Главное — уважать энергию слова, особенно обращённого к самому себе.
Как бы странно ни выглядел со стороны человек, комментирующий вслух свои действия, озвучивающий намерения, — это носит, скорее, защитный характер. Это защита от чувства одиночества, неуверенности в себе, эдакое самоусиление и подкрепление. Чаще сие не осознаётся, поэтому и не прячется.
И немного об иной стороне явления — состоянии, хорошо известном в психиатрии. При обсессивно-компульсивном расстройстве, достаточно многообразном в проявлениях, человек, образно выражаясь, становится заложником своих мыслей. Он тягостно переживает, и не в его силах противостоять произнесению вслух тех или иных слов и фраз. Страх и опасения настолько сильны, что провоцируют совершение разных защитных ритуалов, в том числе и вербальных.
При дисгармонии личности (психопатии) встречаются случаи неконтролируемой негативной речи. И наконец, самое глубокое и труднодоступное — психотический уровень. Человек в таких состояниях может находиться в диалоге с галлюцинациями.
Юлия Калинина
разговаривает сама с собой
Это называется эгоцентрическая речь — то есть речь, обращённая к самому себе. У меня она временами бывает. Когда начинается каша в голове от большого количества одновременных дел, или усталость накопилась, или нужно сильно сконцентрироваться на деталях, я проговариваю свои действия вслух, чтобы вроде как саму себя контролировать. Обратила на неё внимание несколько лет назад, когда стала жить одна — то есть в ситуации, когда, кроме меня, никто звуков в квартире не издаёт. Лично мне эгоцентрическая речь очень помогает: ощущение, что ты не одна что-то делаешь. Как будто два человека друг друга контролируют: я и я. Например, сегодня налоговую декларацию заполняла, там куча цифр, в которых я ничего не понимаю. Я каждую цифру вслух проговаривала, чтобы не запутаться.
Иллюстрация: Настя Яровая