Почему пьяным людям окружающие кажутся более привлекательными? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Бывает так: человек принял на грудь — и всё вокруг ему кажется благостным, замечательным. Собеседники (собутыльники) умны, девушки красивы. Наутро, протрезвев и проверив фото с давешней попойки «ВКонтакте», человек понимает, что в некоторых вещах заблуждался — по поводу красоты окружающих уж точно. The Village попросил нарколога объяснить, как именно алкоголь заставляет нас принимать желаемое за действительное.
Игорь Лазарев, главный врач наркологической клиники «Медик Групп»
Алкоголь — это психоактивное вещество, то есть его приём ускоряет обмен основных нейромедиаторов головного мозга и вызывает эффект эйфории. Выброс дофамина — так называемого гормона счастья — после приёма небольших доз алкоголя приводит к устранению проблем в общении («коммуникативный допинг») за счёт эйфории и подавления индивидуальности.
Это свойство алкоголя позволяет так деформировать восприятие действительности, что создаётся иллюзия соответствия желаемого и действительного, то есть иллюзия счастья. Существуют исследования, которые говорят, что люди в состоянии опьянения видят лица противоположного пола более симметричными, что также связано с субъективным ощущением привлекательности. Многие люди из данного исследования рассказывали, что встретили своего партнёра, когда были пьяны. Насколько долго в таком случае продлится их брак? Меняет ли это суть отношений? Ответив на эти вопросы в каждой конкретной ситуации, можно оценить опасность знакомств в состоянии алкогольного опьянения.
Иллюстрация: Настя Яровая