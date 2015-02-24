Алкоголь — это психоактивное вещество, то есть его приём ускоряет обмен основных нейромедиаторов головного мозга и вызывает эффект эйфории. Выброс дофамина — так называемого гормона счастья — после приёма небольших доз алкоголя приводит к устранению проблем в общении («коммуникативный допинг») за счёт эйфории и подавления индивидуальности.

Это свойство алкоголя позволяет так деформировать восприятие действительности, что создаётся иллюзия соответствия желаемого и действительного, то есть иллюзия счастья. Существуют исследования, которые говорят, что люди в состоянии опьянения видят лица противоположного пола более симметричными, что также связано с субъективным ощущением привлекательности. Многие люди из данного исследования рассказывали, что встретили своего партнёра, когда были пьяны. Насколько долго в таком случае продлится их брак? Меняет ли это суть отношений? Ответив на эти вопросы в каждой конкретной ситуации, можно оценить опасность знакомств в состоянии алкогольного опьянения.