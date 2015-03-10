Посмотрел газету Village и рубрику «Есть вопрос». Более 30 лет живу и врачую на Западе. Мало что понимаю из происходящего на постсоветском пространстве. Общаясь в русскоязычном медицинском интернете (точнее, в группах интернета), искренне переживаю за тотальную деградацию общества. Вопросы, которые задают читатели вашей интернет-газеты, — иллюстрация мною написанного: пустые праздные вопросы ни о чём. Все СМИ направлены на культивирование дебильности, отвлечение людей от поиска ответов на главные вопросы (правильно ли мы живём? страдаем ли мы от горя окружающих? какая моя цель в жизни и будет ли хорошо окружающим, близким, если она осуществится? что надо сделать, как изменить себя, окружающих, общество, чтобы жизнь стала лучше, не только для себя?). Стыдно смотреть на красивых девушек, которые готовят себя с детства (с помощью мамы, семьи) быть проституткой при олигархе, выйти замуж за любого импотента, извращенца, Квазимодо, но очень богатого. Люди ни во что не верят, кроме как в силу денег, заработанных любым (лучше быстрым) путём. Искусство, эстрада, слова популярных песен — это пропаганда морального краха, свободное падение с высоты российской литературной классики, даже с уровня застойного периода песен бардов и иносказаний Райкина и советских анекдотов. Никому в обществе не выгодны задающие интеллектуальные вопросы, искатели истины и выхода из подземелья. Очень хотелось бы, чтобы интернет-газеты не шли на поводу дебильных обывателей с их пустыми вопросами, а путём выбора вопросов отвечали бы только на такие, которые пробудят людей думать, сомневаться, самим искать ответ (благо интернет открыт для всех и каждого, нужно только желание получать ответ).