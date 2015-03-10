Можно ли умереть от щекотки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Щекотка — вроде бы безобидное с виду действие — может стать настоящей пыткой для чувствительного человека. И вот он уже готов на всё, лишь бы эта пытка прекратилась. The Village спросил у врачей-неврологов, может ли щекотка привести к летальному исходу. И от одного из них получил неожиданный встречный вопрос.
Геннадий Афонин
врач-невролог
Как врач-невролог, хотя и не эксперт по щекотке, могу сказать, что за всю историю медицины не было случая смерти, вызванной только щекоткой. Теоретически щекотка может вызвать срыв компенсации или усугубление декомпенсации у больных с тяжёлой сердечно-сосудистой патологией — это следствие внезапной психоэмоциональной и в некоторых случаях физической (непроизвольные спазмы мышц) нагрузки. Но в любом случае щекотка станет только спусковым крючком, а фактором, ведущим к умиранию, всё равно будет уже имеющийся патологический процесс: нарушение ритма сердца, внутрисердечной проводимости, коронарного кровообращения, сердечно-сосудистая недостаточность.
Здоровый человек не сможет умереть от щекотки: при длительном щекотании уровень чувствительности нервных окончаний в области раздражения будет уменьшаться, а при нанесении раздражения попеременно в разных местах будет уменьшаться рефлекторный ответ на раздражения.
Владимир Ларькин
врач-невролог
От чрезмерного и длительного раздражения рецепторов кожи повышается порог судорожной готовности. Это может привести к судорожному синдрому и в результате — к остановке дыхания. Кроме того, если у человека проблемы с сердцем, то из-за щекотки возможна либо асистолия (прекращение деятельности сердца), либо инфаркт, всё это — вследствие спазма коронарных артерий. Есть ещё один вариант развития событий — инсульт, но, опять-таки, если имеет место патология сосудов мозга (атеросклероз, васкулит) и артериальная гипертензия. Впрочем, от инсульта никогда сразу не умирают.
В Древнем Китае, Риме, древней Японии применялась пытка щекоткой. Человек сознавался во всём, что было и чего не было, только бы прекратили мучения. Но случаи смерти исключительно от щекотки лично мне неизвестны.
Илья Кулинский
врач-невролог
Посмотрел газету Village и рубрику «Есть вопрос». Более 30 лет живу и врачую на Западе. Мало что понимаю из происходящего на постсоветском пространстве. Общаясь в русскоязычном медицинском интернете (точнее, в группах интернета), искренне переживаю за тотальную деградацию общества. Вопросы, которые задают читатели вашей интернет-газеты, — иллюстрация мною написанного: пустые праздные вопросы ни о чём. Все СМИ направлены на культивирование дебильности, отвлечение людей от поиска ответов на главные вопросы (правильно ли мы живём? страдаем ли мы от горя окружающих? какая моя цель в жизни и будет ли хорошо окружающим, близким, если она осуществится? что надо сделать, как изменить себя, окружающих, общество, чтобы жизнь стала лучше, не только для себя?). Стыдно смотреть на красивых девушек, которые готовят себя с детства (с помощью мамы, семьи) быть проституткой при олигархе, выйти замуж за любого импотента, извращенца, Квазимодо, но очень богатого. Люди ни во что не верят, кроме как в силу денег, заработанных любым (лучше быстрым) путём. Искусство, эстрада, слова популярных песен — это пропаганда морального краха, свободное падение с высоты российской литературной классики, даже с уровня застойного периода песен бардов и иносказаний Райкина и советских анекдотов. Никому в обществе не выгодны задающие интеллектуальные вопросы, искатели истины и выхода из подземелья. Очень хотелось бы, чтобы интернет-газеты не шли на поводу дебильных обывателей с их пустыми вопросами, а путём выбора вопросов отвечали бы только на такие, которые пробудят людей думать, сомневаться, самим искать ответ (благо интернет открыт для всех и каждого, нужно только желание получать ответ).