Дело в том, что женщины стали играть в шахматы позже мужчин, это связано с историческими процессами борьбы женщин за равноправие. Шахматы наравне с политикой считались мужским занятием, женщин в знаменитом «Кафе де ля Режанс» (парижское кафе, прославившееся как центр игры в шахматы. — Прим. ред.) в XIX веке не было. Уже в ХХ веке был разыгран первый чемпионат мира среди женщин, первой чемпионкой стала Вера Менчик, которая сражалась в турнирах с мужчинами, иногда небезуспешно. Но это всё же было исключением из правил.

В дальнейшем женские чемпионаты и женские шахматы в целом получили своё развитие и стали разыгрываться так же периодично, как и мужские. Венгерская шахматистка-супергроссмейстер Юдит Полгар всю свою жизнь успешно доказывает, что женщина может играть в шахматы не хуже любого мужчины. Но традиция не спешит уходить в прошлое, и женские турниры, женские чемпионаты продолжают проходить отдельно от мужских. Сделана лишь одна поправка в пользу женщин: в мужские турниры женщины допускаются без ограничений, а в женские турниры мужчины — нет.

Конечно, мужчины и женщины мыслят по-разному. Но вполне могут между собой бороться, создавать интересные партии. Поэтому такое разделение лично мне кажется несколько искусственным: не бокс же это, в самом деле.