Можно ли сделать Невский проспект пешеходным? И возможны ли сезонные ограничения движения транспорта по главной городской магистрали? Отвечают эксперты
С середины апреля в Петербурге поэтапно ремонтируют Невский проспект. У горожан, как и пять лет назад, появилась редкая возможность оценить, какой может быть центральная магистраль, если бы ее сделали пешеходной. Многие петербуржцы отреагировали на пустой Невский с воодушевлением — пешеходный режим в теплые дни «всеобщей коммуникации Петербурга» и правда очень идет. Работы на участке от Литейного проспекта до площади Восстания продлятся до 13 мая. А с 14 июня до 15 июля планируют отремонтировать весь Староневский.
Мы задали экспертам вопрос, который в городе обсуждают уже много лет: возможно ли сделать Невский проспект пешеходным в том или ином виде — так, чтобы город не встал в глухой пробке?
Ограничить движение автомобилей по Невскому
Сергей Давыдов
Специалист по организации и безопасности дорожного движения, владелец интернет-журнала transspot.ru
Каждая улица в городе имеет две основные функции. Первая — транспортная: перемещение людей. Вторая — градостроительная: обслуживание прилегающих территорий, в том числе достопримечательностей, жилых домов, магазинов и прочего. Нужно определиться с тем, какая функция более важна для Невского проспекта.
Мне, как жителю города, представляется, что Невский — больше про градостроительную функцию, поэтому было бы неплохо ограничить движение автомобилей по нему. Иногда на Невском из-за шума машин невозможно услышать своего собеседника. Вопрос в том, насколько именно нужно ограничивать движение автомобилей и отдавать приоритет общественному транспорту и пешеходам. Это должно определяться расчетами. Если просто взять и перекрыть проспект без каких-либо дополнительных мероприятий, это может привести к серьезным конфликтам на границе участка. Примеры мы наблюдаем каждое лето, когда магистрали закрывают на ремонт: автомобилисты ощущают себя непривычно, им приходится в полтора раза дольше добираться до работы.
Мировой тренд — делать пешеходные улицы. Но не бездумно «давайте закроем улицу» (тем более магистраль с большой транспортной нагрузкой). Параллельно проводят мероприятия, чтобы ограничить движение автомобилей по всему городу — и в то же время предоставить приоритет общественному транспорту, пешеходному и велосипедному движению.
Можно привести в пример Осло, где планируют с 2019 года закрыть для въезда автомобилей участок в центре города, оставив только общественный транспорт. Сейчас из центра убрали большое количество парковок, за счет этого расширили тротуары и сделали велодорожки. Также можно вспомнить новую транспортную стратегию Лондона. Там давно ввели платный въезд в центр города, но автомобилей все равно много. Согласно стратегии, ограничивать их движение будут другими методами, при этом стимулируя пешеходные перемещения. В частности, вокруг крупных вокзалов, пересадочных узлов отдадут приоритет пешеходам и велосипедистам — за счет обустройства больших тротуаров, пешеходных дорожек и ликвидации парковочных пространств и автомобильных связей.
Сегодня Невский проспект, даже если его перекрыть, не очень удобен для туристов. Там нет условий для продолжительного нахождения: ни скамеек, ни деревьев, ни малых архитектурных форм. Перекрытие может быть полезно разве что с точки зрения акции — например, по популяризации пешеходного движения.
Ввести сезонные ограничения на Невском
Александр Карпов
руководитель центра экспертиз ЭКОМ
Полностью сделать Невский пешеходным — так, чтобы убрать с него вообще весь транспорт — невозможно. Город изначально спроектирован таким образом, что Невский — одна из важнейших транспортных магистралей. В условиях исторической застройки, которую мы не можем трогать, невозможно создать дублер, другие выходы на мосты. Поэтому пока мы все, например, не пересели на дроны, полностью исключить Невский из транспортной схемы мне представляется нереальным.
Но это не значит, что нельзя сделать вообще ничего и что не нужно двигаться в этом направлении. Невский — очень красивый, и мы, как город, его недоиспользуем, недополучаем с него городских доходов. Я сегодня ехал по Невскому: по тротуарам идет огромная толпа пешеходов, очень плотное движение. И люди не успевают, не могут увидеть всей панорамы. Практически никто, например, не попадает в чудесную точку обзора на площади Восстания возле обелиска.
Я выступаю за так называемые сезонные схемы организации дорожного движения. В туристический сезон нужно использовать Невский по-другому, нежели в ненастные периоды. Нужна гибкая система, когда летом на Невском остается только общественный транспорт, а полосы для пешеходного движения расширяются. Это один из вариантов. Другой — более широкое применение разовых перекрытий на день-два: на праздники, в выходные летом. Когда на несколько дней Невский полностью или в какой-то части становится пешеходным и является сценой для мероприятий, фестивалей, карнавалов.
Ограничить движение личного транспорта через центр
Дмитрий Баранов
эксперт лаборатории «Оптимальные транспортные системы» Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО
Сейчас невозможно говорить о том, чтобы взять и просто закрыть Невский навсегда. На мой взгляд, более реалистичный вариант — перекрывать на выходные либо, скорее, на один выходной день (например, субботу). Причем делать это на регулярной основе — тогда те же автомобилисты будут подготовлены. Естественно, перекрывать имеет смысл в летний период — с мая по октябрь.
Аргументов в пользу этого много. Когда Невский перекрывали на время ремонта, было видно, что спрос очень большой: люди с удовольствием выходят на проезжую часть. При этом тротуары в летний период не справляются с потоком пешеходов. Еще один серьезный аргумент — уровень шума: на Невском он превышает допустимый.
Была идея перекрывать Невский для автомобильного транспорта, но оставлять общественный, однако не думаю, что это удачное решение. Когда люди массово выходят на дорогу, общественный транспорт не может нормально двигаться. Но если смотреть дальше в будущее — надо бы в принципе ограничить движение личного транспорта через центр, в том числе через Невский. Тогда можно было бы договориться о том, чтобы сделать проезжую часть более узкой и разрешить по ней движение только общественного транспорта. На сегодня мы не готовы к этому.
Закрывать улицы для транспорта сначала по выходным, а потом превращать их в пешеходные — распространенная мировая практика. Характерный пример — Нью-Йорк: на Таймс-сквер был загруженный транспортный перекресток. Потом там ограничили движение: сначала перекрывали на выходные, а сейчас сделали реконструкцию и движение транспорта по одной из улиц закрыли полностью.