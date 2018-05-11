Каждая улица в городе имеет две основные функции. Первая — транспортная: перемещение людей. Вторая — градостроительная: обслуживание прилегающих территорий, в том числе достопримечательностей, жилых домов, магазинов и прочего. Нужно определиться с тем, какая функция более важна для Невского проспекта.

Мне, как жителю города, представляется, что Невский — больше про градостроительную функцию, поэтому было бы неплохо ограничить движение автомобилей по нему. Иногда на Невском из-за шума машин невозможно услышать своего собеседника. Вопрос в том, насколько именно нужно ограничивать движение автомобилей и отдавать приоритет общественному транспорту и пешеходам. Это должно определяться расчетами. Если просто взять и перекрыть проспект без каких-либо дополнительных мероприятий, это может привести к серьезным конфликтам на границе участка. Примеры мы наблюдаем каждое лето, когда магистрали закрывают на ремонт: автомобилисты ощущают себя непривычно, им приходится в полтора раза дольше добираться до работы.

Мировой тренд — делать пешеходные улицы. Но не бездумно «давайте закроем улицу» (тем более магистраль с большой транспортной нагрузкой). Параллельно проводят мероприятия, чтобы ограничить движение автомобилей по всему городу — и в то же время предоставить приоритет общественному транспорту, пешеходному и велосипедному движению.

Можно привести в пример Осло, где планируют с 2019 года закрыть для въезда автомобилей участок в центре города, оставив только общественный транспорт. Сейчас из центра убрали большое количество парковок, за счет этого расширили тротуары и сделали велодорожки. Также можно вспомнить новую транспортную стратегию Лондона. Там давно ввели платный въезд в центр города, но автомобилей все равно много. Согласно стратегии, ограничивать их движение будут другими методами, при этом стимулируя пешеходные перемещения. В частности, вокруг крупных вокзалов, пересадочных узлов отдадут приоритет пешеходам и велосипедистам — за счет обустройства больших тротуаров, пешеходных дорожек и ликвидации парковочных пространств и автомобильных связей.

Сегодня Невский проспект, даже если его перекрыть, не очень удобен для туристов. Там нет условий для продолжительного нахождения: ни скамеек, ни деревьев, ни малых архитектурных форм. Перекрытие может быть полезно разве что с точки зрения акции — например, по популяризации пешеходного движения.