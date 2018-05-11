10 марта, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Есть вопрос11 мая 2018

Можно ли сделать Невский проспект пешеходным? И возможны ли сезонные ограничения движения транспорта по главной городской магистрали? Отвечают эксперты

С середины апреля в Петербурге поэтапно ремонтируют Невский проспект. У горожан, как и пять лет назад, появилась редкая возможность оценить, какой может быть центральная магистраль, если бы ее сделали пешеходной. Многие петербуржцы отреагировали на пустой Невский с воодушевлением — пешеходный режим в теплые дни «всеобщей коммуникации Петербурга» и правда очень идет.  Работы на участке от Литейного проспекта до площади Восстания продлятся до 13 мая. А с 14 июня до 15 июля планируют отремонтировать весь Староневский.

Мы задали экспертам вопрос, который в городе обсуждают уже много лет: возможно ли сделать Невский проспект пешеходным в том или ином виде — так, чтобы город не встал в глухой пробке?

Ограничить движение автомобилей по Невскому

Сергей Давыдов

Специалист по организации и безопасности дорожного движения, владелец интернет-журнала transspot.ru

Каждая улица в городе имеет две основные функции. Первая — транспортная: перемещение людей. Вторая — градостроительная: обслуживание прилегающих территорий, в том числе достопримечательностей, жилых домов, магазинов и прочего. Нужно определиться с тем, какая функция более важна для Невского проспекта.

Мне, как жителю города, представляется, что Невский — больше про градостроительную функцию, поэтому было бы неплохо ограничить движение автомобилей по нему. Иногда на Невском из-за шума машин невозможно услышать своего собеседника. Вопрос в том, насколько именно нужно ограничивать движение автомобилей и отдавать приоритет общественному транспорту и пешеходам. Это должно определяться расчетами. Если просто взять и перекрыть проспект без каких-либо дополнительных мероприятий, это может привести к серьезным конфликтам на границе участка. Примеры мы наблюдаем каждое лето, когда магистрали закрывают на ремонт: автомобилисты ощущают себя непривычно, им приходится в полтора раза дольше добираться до работы.

Мировой тренд — делать пешеходные улицы. Но не бездумно «давайте закроем улицу» (тем более магистраль с большой транспортной нагрузкой). Параллельно проводят мероприятия, чтобы ограничить движение автомобилей по всему городу — и в то же время предоставить приоритет общественному транспорту, пешеходному и велосипедному движению.

Можно привести в пример Осло, где планируют с 2019 года закрыть для въезда автомобилей участок в центре города, оставив только общественный транспорт. Сейчас из центра убрали большое количество парковок, за счет этого расширили тротуары и сделали велодорожки. Также можно вспомнить новую транспортную стратегию Лондона. Там давно ввели платный въезд в центр города, но автомобилей все равно много. Согласно стратегии, ограничивать их движение будут другими методами, при этом стимулируя пешеходные перемещения. В частности, вокруг крупных вокзалов, пересадочных узлов отдадут приоритет пешеходам и велосипедистам — за счет обустройства больших тротуаров, пешеходных дорожек и ликвидации парковочных пространств и автомобильных связей.

Сегодня Невский проспект, даже если его перекрыть, не очень удобен для туристов. Там нет условий для продолжительного нахождения: ни скамеек, ни деревьев, ни малых архитектурных форм. Перекрытие может быть полезно разве что с точки зрения акции — например, по популяризации пешеходного движения.

Ввести сезонные ограничения на Невском

Александр Карпов

руководитель центра экспертиз ЭКОМ

Полностью сделать Невский пешеходным — так, чтобы убрать с него вообще весь транспорт — невозможно. Город изначально спроектирован таким образом, что Невский — одна из важнейших транспортных магистралей. В условиях исторической застройки, которую мы не можем трогать, невозможно создать дублер, другие выходы на мосты. Поэтому пока мы все, например, не пересели на дроны, полностью исключить Невский из транспортной схемы мне представляется нереальным.

Но это не значит, что нельзя сделать вообще ничего и что не нужно двигаться в этом направлении. Невский — очень красивый, и мы, как город, его недоиспользуем, недополучаем с него городских доходов. Я сегодня ехал по Невскому: по тротуарам идет огромная толпа пешеходов, очень плотное движение. И люди не успевают, не могут увидеть всей панорамы. Практически никто, например, не попадает в чудесную точку обзора на площади Восстания возле обелиска.

Я выступаю за так называемые сезонные схемы организации дорожного движения. В туристический сезон нужно использовать Невский по-другому, нежели в ненастные периоды. Нужна гибкая система, когда летом на Невском остается только общественный транспорт, а полосы для пешеходного движения расширяются. Это один из вариантов. Другой — более широкое применение разовых перекрытий на день-два: на праздники, в выходные летом. Когда на несколько дней Невский полностью или в какой-то части становится пешеходным и является сценой для мероприятий, фестивалей, карнавалов.

Ограничить движение личного транспорта через центр

Дмитрий Баранов

эксперт лаборатории «Оптимальные транспортные системы» Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО

Сейчас невозможно говорить о том, чтобы взять и просто закрыть Невский навсегда. На мой взгляд, более реалистичный вариант — перекрывать на выходные либо, скорее, на один выходной день (например, субботу). Причем делать это на регулярной основе — тогда те же автомобилисты будут подготовлены. Естественно, перекрывать имеет смысл в летний период — с мая по октябрь.

Аргументов в пользу этого много. Когда Невский перекрывали на время ремонта, было видно, что спрос очень большой: люди с удовольствием выходят на проезжую часть. При этом тротуары в летний период не справляются с потоком пешеходов. Еще один серьезный аргумент — уровень шума: на Невском он превышает допустимый.

Была идея перекрывать Невский для автомобильного транспорта, но оставлять общественный, однако не думаю, что это удачное решение. Когда люди массово выходят на дорогу, общественный транспорт не может нормально двигаться. Но если смотреть дальше в будущее — надо бы в принципе ограничить движение личного транспорта через центр, в том числе через Невский. Тогда можно было бы договориться о том, чтобы сделать проезжую часть более узкой и разрешить по ней движение только общественного транспорта. На сегодня мы не готовы к этому.

Закрывать улицы для транспорта сначала по выходным, а потом превращать их в пешеходные — распространенная мировая практика. Характерный пример — Нью-Йорк: на Таймс-сквер был загруженный транспортный перекресток. Потом там ограничили движение: сначала перекрывали на выходные, а сейчас сделали реконструкцию и движение транспорта по одной из улиц закрыли полностью.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Где есть и пить на Невском проспекте: 155 ресторанов, кафе и баров
Где есть и пить на Невском проспекте: 155 ресторанов, кафе и баров Кофейни, бургерные, пабы, рестораны русской кухни, шавермы и другие места на главном проспекте Петербурга и в двух шагах от него
Где есть и пить на Невском проспекте: 155 ресторанов, кафе и баров

Где есть и пить на Невском проспекте: 155 ресторанов, кафе и баров
Кофейни, бургерные, пабы, рестораны русской кухни, шавермы и другие места на главном проспекте Петербурга и в двух шагах от него

Гранитная урбанистика: Как выглядят новые пешеходные зоны Петербурга
Гранитная урбанистика: Как выглядят новые пешеходные зоны Петербурга Фонтан на Большой Морской и призрак кареты на 1-й Советской улице
Гранитная урбанистика: Как выглядят новые пешеходные зоны Петербурга

Гранитная урбанистика: Как выглядят новые пешеходные зоны Петербурга
Фонтан на Большой Морской и призрак кареты на 1-й Советской улице

Участники проекта «Твой бюджет» — о бездомных, Цое, блошином рынке и раздельном сборе
Участники проекта «Твой бюджет» — о бездомных, Цое, блошином рынке и раздельном сборе Петербуржцы рассказывают о своем опыте подачи заявок на финансирование районных инициатив
Участники проекта «Твой бюджет» — о бездомных, Цое, блошином рынке и раздельном сборе

Участники проекта «Твой бюджет» — о бездомных, Цое, блошином рынке и раздельном сборе
Петербуржцы рассказывают о своем опыте подачи заявок на финансирование районных инициатив

Как петербуржцы восстанавливают исторические парадные в своих домах
Как петербуржцы восстанавливают исторические парадные в своих домах Три вдохновляющие истории и инструкция к действию
Как петербуржцы восстанавливают исторические парадные в своих домах

Как петербуржцы восстанавливают исторические парадные в своих домах
Три вдохновляющие истории и инструкция к действию

Тэги

Люди

Места

Прочее

Новое и лучшее

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности

Что стоит купить про запас прямо сейчас

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Какие бизнесы (пока) остаются в России

Первая полоса

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности

Несмотря на уход Visa и Mastercard

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности
Что стоит купить про запас прямо сейчас
Что стоит купить про запас прямо сейчас Лекарства, кофе, косметику и не только
Что стоит купить про запас прямо сейчас

Что стоит купить про запас прямо сейчас
Лекарства, кофе, косметику и не только

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить
Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить «Чем ближе общество к режиму выживания и войнам, тем больше распространена комплексная травма»
Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить
«Чем ближе общество к режиму выживания и войнам, тем больше распространена комплексная травма»

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Какие бизнесы (пока) остаются в России
Какие бизнесы (пока) остаются в России От «Авито» до «Стокманна»
Какие бизнесы (пока) остаются в России

Какие бизнесы (пока) остаются в России
От «Авито» до «Стокманна»

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB

Сможем ли мы улететь из России
Сможем ли мы улететь из России И пользоваться авиасообщением внутри страны
Сможем ли мы улететь из России

Сможем ли мы улететь из России
И пользоваться авиасообщением внутри страны

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

Подпишитесь на рассылку