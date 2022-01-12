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Есть вопрос12 января 2022

Что будет, если отправить ложное сообщение о минировании?

Что будет, если отправить ложное сообщение о минировании?
АвторСоня Глухова

12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу из 163, находящихся в городе. Также пришлось эвакуировать сотрудников и студентов ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт, а в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за этого перенесли экзамены.

Сообщения приходили с ложных IP-адресов и, по мнению регионального управления ФСБ, зачастую таким способом распространяют именно ложные угрозы о возможном взрыве. The Village Екатеринбург пообщался с Михаилом Кириенко, руководителем уголовной практики адвокатского бюро «КРП» о том, что грозит человеку за ложное сообщение о минировании.

Михаил Кириенко

руководитель уголовной практики адвокатского бюро «КРП»

Заведомо ложные сообщения о взрывах еще называют телефонным терроризмом, и за подобные действия установлена уголовная ответственность. Минимальное наказание за ложное сообщение об акте терроризма (статья 207, УК РФ. — Прим. ред.) предусматривает штраф от 200 тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы сроком до пяти лет. Тяжесть наказания зависит от разных отягчающих обстоятельств: было ли сообщение заведомо ложным, касалось ли объектов социальной инфраструктуры (например, школы), повлекло ли причинение имущественного ущерба или чью-то смерть.

Мотивы и цели человека, который сообщил о лжеминировании, не влияют на квалификацию наказания. Например, помню случай, когда молодой человек сообщил о минировании аэропорта, чтобы его девушка не смогла улететь из города. Я не могу вспомнить, когда ложное сообщение о минировании на практике повлекло реальное наказание в виде лишения свободы в России. Обычно все ограничивается штрафом или условным сроком. Отчасти потому, что чаще всего источниками заведомо ложных сообщений о минировании являются школьники, а лицам младше 14 лет карательные последствия в принципе не грозят. Максимум подростка или его родителей ставят на учет в полиции.

Самое реальное негативное последствие для правонарушителя в данном случае — взыскание ущерба, который причиняется его действиями, в денежном эквиваленте. В делах с ложными сообщениями об акте терроризма всегда определяется количество ущерба. Например, в Челябинске был случай, когда один житель в состоянии алкогольного опьянения четыре раза сообщал о минировании одной и той же больницы. Реальное наказание к нему не могли применить, но расходы за каждый выезд пожарных, МЧС и правоохранительных органов он оплачивал в виде штрафов.

По закону, наказание предусмотрено только в случаях, когда сообщение о террористическом акте было заведомо ложным. Если же установлено, что человек добросовестно сообщил поступившую ему информацию, хотя на деле заблуждался и без прямого умысла сообщил фейк, то с правовой точки зрения гражданину ничего не грозит. Помню случай из методической литературы, когда студент оставил в мусорном ведре большую коробку, и когда ее увидела уборщица, то подняла тревогу о том, что здание заминировано. После эвакуации и проверки это не подтвердилось, но при этом уборщицу не привлекли к ответственности — у нее были реальные основания предполагать, что готовится террористический акт.

Исходя из общей практики, анонимные сообщения о террористических актах — заведомо ложные. Ведь если человек услышал информацию о подготовке террористического акта даже идя по улице, то, вероятно, не станет делать заявление об этом инкогнито, а просто придет в ближайшее отделение полиции и расскажет о том, что узнал.

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