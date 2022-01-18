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Есть вопрос18 января 2022

Как отличить навязанные желания от искренних И сделать так, чтобы нужные сбывались

Как отличить навязанные желания от искренних
АвторСоня Глухова

В начале года мы часто ставим большие цели, загадываем амбициозные желания и готовимся стать новой версией себя. Бывает, что вдохновляющие обещания заниматься спортом и учить новый язык получается сдержать только в расслабленном режиме длинных выходных. А как только их сменяет привычная рабочая рутина с кучей задач, времени на кроссфит и английский не остается. Частично это связано с тем, что многие желания мы загадываем не из-за искренней внутренней потребности, а по инерции с друзьями или знакомыми, за которыми следим в интернете. The Village Екатеринбург узнал у психолога из Уральского института гештальта Марины Березиной о том, как отличить искренние желания от навязанных и почему правильная формулировка новогодних обещаний повышает мотивацию следовать им.

Марина Березина

психолог Уральского института гештальта

Желание тесно связано с несколькими факторами, но я расскажу о двух основных. Во-первых, это выбор: пожелать что-то, по сути, означает расставить приоритеты и сделать выбор в эту пользу, а во-вторых, отражение внутренних потребностей.

Два вопроса, которые помогут общие установки перевести в личные убеждения

У человека должны быть гармонично сложены два аспекта личности, чтобы понимать свои внутренние потребности. Первый — знания о себе, то есть ответы на вопросы: какой я, что мне нравится, а что не нравится, какой опыт был в моей жизни и как он меня изменил, что у меня хорошо получалось в последнее время. А второй аспект — контакт со своими ощущениями на физическом и эмоциональном уровнях, то есть ответы на вопросы: что я чувствую сейчас, какие ощущения в теле вызывают разные эмоции.

Если вы заблуждаетесь в каком-то аспекте, то будет трудно определить истинные потребности. Такое происходит, если вы определяете себя и свои ощущения не из собственных выводов, а со слов родителей, друзей или общественно принятых убеждений. Например, родители всегда говорили своей дочке, что хорошие девочки — те, кто выстраивают домашнее хозяйство, остаются дома и берегут семейный очаг. При этом у нее от природы прекрасные лидерские способности и она умеет организовывать людей. Если она будет отрицать последнее и полагаться только на слова других о себе, то не сможет заниматься тем, что ей будет по-настоящему интересно.

Если вы знаете, какой вы человек, а еще понимаете свои ощущения и отслеживаете чувства, то легко можете определить, что вам нравится, а что не нравится, что вызывает радость, а что злость. Чтобы этого достичь, нужно в течение жизни как можно лучше себя изучать. Для этого переводите все установки о том, каким человеком нужно быть, в убеждения — дробите каждую под микроскопом и разбирайтесь, что подходит, а что не подходит именно вам.

Установки — это любые фразы, где есть слова «должен», «надо», «все», «всегда», формулировки о том, как нужно жить и каким нужно быть человеком. Столкнувшись с подобной, подумайте: как это спасает и защищает, а как ограничивает. Например, есть установка «все мужики — козлы». Из хорошего — с такой установкой вы не вляпаетесь в неприятные отношения, а из плохого — и не встретите близкого человека, с которым можете быть счастливы. Установки можно и нужно переводить в убеждения, то есть модифицировать под себя. В случае с установкой «все мужики — козлы» можно задуматься, какой именно мужчина вам бы подошел, а с какими точно не стоит сходиться.

Как понять — вы хотите похудеть или на самом деле боитесь одиночества

Желания должны быть конкретными, исполняемыми и полезными — они никогда не формулируются негативно и не идут через «не». То есть, вместо «хочу не есть после шести вечера» — нужно загадать «вести здоровый образ жизни». Далее из широкой формулировки стоит уйти в конкретику, которая ориентируется на личность, соответствует образу жизни, особенностям характера и опыту конкретного человека. Ведь для кого-то здоровый образ жизни — это просто налаженный режим сна.

При формулировке желания важно понимать, зачем это требуется, а для этого задайте себе несколько дополнительных вопросов. Например: «Я хочу не есть после шести вечера. А зачем? Чтобы быть худой. А зачем? Чтобы выйти замуж. А зачем? Потому что мне одиноко». Задача понять, в чем заключается глубинная и истинная потребность, и она есть только у искренних желаний, которые исходят изнутри. Тогда, например, может оказаться, что на самом деле хочется не вести здоровый образ жизни, а построить с кем-то отношения.

В общем, чтобы формулировать желания, которые принадлежат именно вам, нужно максимально много знать о себе. Для этого мы заглядываем внутрь и изучаем себя как человека, одновременно с этим прислушиваемся к своим чувствам и эмоциям, чтобы сверяться с истинными потребностями. Если формулировать желание через способ достижения, то оно не будет соотноситься с истинными потребностями, а значит, мотивация для его выполнения станет меньше. Если следование своему обещанию вызывает негатив или злость, то такое желание противоречит нашим потребностям — действия по достижению искреннего желания наоборот делают нас радостными и счастливыми. А значит, и появляется больше шансов на то, что мы его действительно осуществим.

Обложка:  Cavan / depositphotos

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