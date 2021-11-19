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Гид The Village19 ноября 2021

Где поставить «Спутник Лайт» в Екатеринбурге: 25 мест для ревакцинации

Где поставить «Спутник Лайт» в Екатеринбурге: 25 мест для ревакцинации
АвторСоня Глухова

23 ноября в Екатеринбург привезут еще одну партию вакцины «Спутник Лайт». В Свердловской области появится 50 000 доз плюсом к тем 80 000, которые были получены 14 ноября.

Преимущество «Спутник Лайт» перед другими вакцинами в том, что она однокомпонентная и в отличие от остальных препаратов вводится однократно. Однако, согласно новым рекомендациям Минздрава, «Спутник Лайт» предлагают использовать при повторной вакцинации и через 6 месяцев после перенесенного коронавируса. Записаться на прививку в Екатеринбурге можно через больницу по прописке, по единому номеру 122 и с помощью заявки на сайте «Госуслуги».

The Village публикует список мест, где доступен «Спутник Лайт» для ревакцинации. Также в этих пунктах можно вакцинироваться препаратами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

ИНСТРУКЦИЯ

Как устроена система ковид-фри зон в Екатеринбурге и где поставить прививку от коронавируса

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ФОТОРЕПОРТАЖ

«Первый компонент закончился»: Как работают мобильные пункты вакцинации в Екатеринбурге

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