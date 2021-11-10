Как прошел нелегальный «нефестиваль» уличного искусства «Штабель»

Алек Девятаев

организатор фестиваля

В городе есть два фестиваля стрит-арта, «Карт-Бланш» и «Стенограффия», фестиваль паблик-арта «ЧÖ, и еще один нам пока не нужен. Поэтому для меня важно позиционирование того, что «Штабель» — это не фестиваль, не выставка, не конкурс, не премия. «Штабель» — это и ничего, и все вместе, а по-простому — уличный сбор.

Мне было важно дать возможность художникам, авторам, актерам, артистам разных жанров высказаться в пространстве улицы, где зритель случайный, непритязательный, но строгий. Я стараюсь культивировать желание творить на улице. Если что, всегда можно обратиться за помощью — и я помогу!

Из заявленных изначально 20 художников на этапе приглашения не смогли участвовать четыре, а еще два автора не успели закончить работу во временных рамках «Штабеля». Тем не менее проект представляет 20 работ от разных авторов, как и было запланировано. Дело в том, что на этапе первых публикаций мне писали желающие поучаствовать — и для кого-то нашлось место на замену, а с кем-то мы обязательно поработаем в следующем году.

Местами было сложно и неровно, однако результат не перестает меня радовать. Конечно, жюри выбрало художников, которых посчитало необходимым поощрить, но мне кажется, что победили все. Проект помог участникам преодолеть свои страхи, выйти из зоны комфорта и заявить о себе.

Удивительно, что несмотря на обилие художников, почти все работы выполнены в разном формате, в различной технике, и каждая очень многое рассказывает об авторе. Перформанс, коллаж, плакат, ассамбляж, живопись, графика, трафарет и так далее. «Штабель» стал победой над жанром, выходом за некие рамки. Некие, все же, были очерчены — я говорю о единой для всех теме «Свобода слова и права человека». Для меня было важно задать фокус внимания и создать некую точку напряжения, которую каждый сумел раскрыть по-своему.

На «Штабеле» не было цензуры и согласования. Одни художники отправляли мне свои идеи, я со всем соглашался и мы приступали к работе, а другие просто делились со мной результатом, который я тоже принимал.

Для меня было и есть важно не то, сколько часов художники работали над своими проектами, сколько сил они вложили или насколько большой объем они вынесли, а то, что они вышли на улицу и взаимодействовали с городом и друг с другом. Содержание превалирует над исполнением, само художественное высказывание более ценно, чем его реализация. Но и тут художники не подкачали — я влюблен во всех по-своему, надеюсь, другие тоже.