Как прошел нелегальный «нефестиваль» уличного искусства «Штабель»
С 10 октября по 7 ноября в Екатеринбурге проходил «Штабель» — новый проект, связанный с уличным искусством. Его организовал Алек Девятаев — уличный художник и один из основателей фестиваля «Маргинальная ночь».
«Штабель» не является фестивалем или конкурсом — это блиц-проект, принимающий форму выставки в уличном пространстве с упором на конкретную тему. В этом году ей стала «Свобода слова и права человека». В рамках темы 20 художников создали 20 работ на улицах города.
Цель проекта — привлечь новых авторов на улицы. «Штабель» показывает, что порог вхождения в уличное искусство низкий, хоть и связан с некоторыми трудностями, которые несложно преодолеть. Вечером 8 ноября жюри подвели итоги фестиваля, чтобы поддержать и поощрить авторов за желание делиться своими мыслями в пространстве города. В результате Горе Егор станет гостем нового выпуска подкаста «Росстритартнадзор», Юлия Антонова будет участвовать в следующем фестивале «Карт-Бланш», а spi.ips отметили индивидуальной экскурсией от исследователя стрит-арта Алексея Шахова.
The Village Екатеринбург пообщался с организатором «Штабеля» о планах на следующий год, а также рассказывает про все работы, сделанные на «нефестивале».
Алек Девятаев
организатор фестиваля
В городе есть два фестиваля стрит-арта, «Карт-Бланш» и «Стенограффия», фестиваль паблик-арта «ЧÖ, и еще один нам пока не нужен. Поэтому для меня важно позиционирование того, что «Штабель» — это не фестиваль, не выставка, не конкурс, не премия. «Штабель» — это и ничего, и все вместе, а по-простому — уличный сбор.
Мне было важно дать возможность художникам, авторам, актерам, артистам разных жанров высказаться в пространстве улицы, где зритель случайный, непритязательный, но строгий. Я стараюсь культивировать желание творить на улице. Если что, всегда можно обратиться за помощью — и я помогу!
Из заявленных изначально 20 художников на этапе приглашения не смогли участвовать четыре, а еще два автора не успели закончить работу во временных рамках «Штабеля». Тем не менее проект представляет 20 работ от разных авторов, как и было запланировано. Дело в том, что на этапе первых публикаций мне писали желающие поучаствовать — и для кого-то нашлось место на замену, а с кем-то мы обязательно поработаем в следующем году.
Местами было сложно и неровно, однако результат не перестает меня радовать. Конечно, жюри выбрало художников, которых посчитало необходимым поощрить, но мне кажется, что победили все. Проект помог участникам преодолеть свои страхи, выйти из зоны комфорта и заявить о себе.
Удивительно, что несмотря на обилие художников, почти все работы выполнены в разном формате, в различной технике, и каждая очень многое рассказывает об авторе. Перформанс, коллаж, плакат, ассамбляж, живопись, графика, трафарет и так далее. «Штабель» стал победой над жанром, выходом за некие рамки. Некие, все же, были очерчены — я говорю о единой для всех теме «Свобода слова и права человека». Для меня было важно задать фокус внимания и создать некую точку напряжения, которую каждый сумел раскрыть по-своему.
На «Штабеле» не было цензуры и согласования. Одни художники отправляли мне свои идеи, я со всем соглашался и мы приступали к работе, а другие просто делились со мной результатом, который я тоже принимал.
Для меня было и есть важно не то, сколько часов художники работали над своими проектами, сколько сил они вложили или насколько большой объем они вынесли, а то, что они вышли на улицу и взаимодействовали с городом и друг с другом. Содержание превалирует над исполнением, само художественное высказывание более ценно, чем его реализация. Но и тут художники не подкачали — я влюблен во всех по-своему, надеюсь, другие тоже.
«Птички на дереве»
Адрес
бул. Тбилисский
Художник
Рита Хаак
Рита Хаак осмыслила 19 статью Конституции. В ней говорится о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от различных факторов. Поэтому художница изобразила на будке разных по размеру и оперению птиц.
«Новый герой»
Адрес
ул. Челюскинцев, 3а
Художник
Горе Егор
Арт-объект сделан в эстетике детского рисунка, на котором в виде супергероя изображен журналист. Тема фестиваля — «Свобода слова и права человека», и по мнению художника, главная проблема современной России — отсутствие свободы слова, цензура и замалчивание проблем. Своей работой автор также высказал несогласие с тем, что независимые СМИ получают клеймо иностранного агента, которое делает их жизнь сложнее.
«161021535AM»
Адрес
ул. Воеводина, 4
Художник
Анонимный
По мнению художника, свобода слова определяется способностью человека излагать образные мысли с помощью конкретных символов и их комбинации, используя разные методы выражения. Способность человека выражаться словами — то, что дает ему свободу обмениваться информацией, фиксировать действительность и создавать новые образы.
«С большой буквы Г»
Адрес
ул. 8 Марта, 6
Художник
spi.ips
В арке изображены черные силуэты панелек. По мнению художника, такие знакомые, родные и до ужаса неуютные коробки уже давно можно считать символом безысходности, тоски и скованности.
«Сообщение отправлено»
Адрес
ул. Шейнкмана, 4
Художник
Град 916
Художник считает, что свобода слова — ценность, которую никто не в праве у нас отнять. Если грамотно ей пользоваться, то наша речь может стать смертоноснее любого оружия.
«Мягонько»
Адрес
ул. Вишневая, 35
Художник
Анна Снегина
В этой работе художница обратилась к конфликту твердого гранита со словом, дополнительную мягкость которому придает уменьшительно-ласкательная форма. Арт-объект посвящен тому, что не все является тем, чем называется. Например, любовь, сопровождающаяся домашним насилием, — не любовь, правосудие, не карающее за пытки, — не правосудие, толерантность, отрицающая права, не является таковой.
«Пусть говорят»
Адрес
ул. Шейнкмана, 52а
Художник
Юлия Антонова
Художница изобразила старушек, которые сидят у подъезда. Бабушки поднимают вопросы, на которые молодое поколение не может найти ответы или боится, — а им уже нечего терять. Отсылка к программе «Пусть говорят» связывает с ситуацией, когда некая проблема не решается просто и ее выносят на всеобщее обозрение в попытке принять коллективное решение всем миром.
«Платформа»
Адрес
ул. Испанских рабочих, 28
Художник
ПСЛЧ
Арт-объект посвящен телеведущему Иннокентию Шеремету и его программе «Девять с половиной». Изучая уральский фольклор, команда художников наткнулась на «Телевизионное агентство Урала» (ТАУ) Шеремета. По их мнению, это такой же маркер нашей идентичности, как Ройзман или майонез ЕЖК.
«Освобождение»
Адрес
ул. Тургенева, 19
Художник
Софья Содерберг
Эта работа — метафора выхода за границы, которая создает ассоциативную связь между планами перспектив и композицией фигур. Эскиз первоначального изображения был адаптирован, чтобы вписаться в форму уличного щитка для взаимодействия с новым пространством.
«Точка бифуркации»
Адрес
ул. Посадская, 3
Художник
Алек Девятаев
Обращаясь к поговорке «Молчание золото, слово серебро», работа полярно смещает фокус восприятия, создавая акцент на противоположном мнении. Для своего высказывания художник использовал бетонный забор ПО-2, грани одной части которого повернул на 180 градусов по отношению к остальным.
«Мимикрия»
Адрес
ул. Розы Люксембург, 27
Художник
Shooomer
В информационном потоке все труднее понять и определиться с актуальной информацией. Из-за отсутствия четкой идентификации и заградительных фильтров у многих складывается впечатление о вседозволенности и безнаказанности в интернете.
Триптих Determination
Адрес
ул. Толмачева, 12; ул. Пушкина, 24; ул. Воеводина, 4Б
Художник
ol_wri
«Фразы являются отсылками к игре Undertale. Ее суть в том, чтобы пройти множество испытаний на пути к своей цели. Как и в реальной жизни, не всегда все выходит с первого раза. Несмотря на возникающие трудности, важно сохранять в сердце хотя бы долю решимости на протяжении всего нелегкого пути», — рассказывает художник.
«Чужими руками муар сплетаю»
Адрес
ул. 8 Марта, 13
Художник
Hochubytsokovym
Название работы отсылает к пословице «Чужими руками жар загребаю». Муаровый эффект достигается с помощью повтора одного и того же рисунка с небольшим смещением. «В музыке это называется каноном. Они преображают роль повторов в искусстве, делая повторение уникальным приемом, ведь невозможно повторить дух момента, а значит, „повтор“ не всегда „второй“», — объясняет художница.
«Правый человек»
Адрес
ул. Толмачева, 12
Художник
София Белова
Фраза является отсылкой к «Человеку из Подольска»: «Я животное. Мне нравится быть мудаком. И умереть мудаком нравится. Это право мое святое». Но в процессе создания работы художнице пришло осознание, что человечность не отвергает животную часть, без нее невозможно существовать. И так работа приобрела иную роль — реалистичное принятие человечности с правом на неидеальность.
«Обращение»
Адрес
пр-т Ленина, 20
Художник
Анонимный
Автор установил на спинке скамейки отражающуюся надпись с призывом обернуться.
«Суггестия»
Художник
Катя Lyowa
Арт-объект посвящен тому, что мы каждый день потребляем массу мнений и точек зрения, в которых можно потерять себя, если не остановиться.
«Учимся говорить с российской цензурой»
Художник
Лена Пермякова
С одной стороны, работа художницы посвящена тому, как легко незаконным может стать все, что угодно: журналистика, образование, юмор и даже кулинария. С другой стороны — тому, как тяга к свободе слова находит все новые изощренные пути выражения.
«In negative»
Художник
m1ma5
Художник наклеил на здание постер с телевизором, на экране которого вместо надписи «нет сигнала» находится фраза «нет стигмы».
«Загрузка»
Художник
whssper
Работа закрывала «Штабель», хотя была реализована самой первой. По словам художника, чтобы вписаться в тематику, где нужно без негатива ответить на вопрос о свободе слова и прав человека, он решил имитировать в уличном пространстве иконку загрузки — словно все это у нас и всегда было, просто никак не может прогрузиться до конца.
Перформанс «Я свободен»
Художник
Агния Оводова
Вокальное выступление городской сумасшедшей на Вайнера, напоминающее номер невесты на передаче «Давай поженимся!». По мнению художника, пространстве массовой культуры право на инаковость давно завоевано через фриковатость. Песня Валерия Кипелова «Я свободен», иронично связанная с темой «Штабеля», выступает в перформансе реальным гимном радикального принятия себя и освобождения от стереотипов.
Обложка: Роман Рамазанов
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