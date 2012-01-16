Чтобы обеспечить бесперебойную связь по ходу движения, была разработана особая технология: смесь спутниковой связи и 3G, которая позволяет во время отключения 3G автоматически подключаться к спутнику и наоборот.

Уже состоялся тестовый запуск интернета на предложенных маршрутах: на 80 % пройденных участков интернет работал со скоростью 4 Мбит/сек., при этом наилучшие результаты показал маршрут Москва — Адлер, сильный сигнал был зафиксирован практически на всем пути, что позволит активно пользоваться интернетом пассажирам, следующим на Олимпиаду в Сочи.

Сегодня интернет доступен в экспрессах «Сапсан», как на маршрутах Москва — Петербург, так и на рейсах до Нижнего Новгорода. Пока сеть работает с перебоями и достаточно медленно, однако в скором времени эти проблемы собираются устранить. Также Wi-Fi стал появляться и в небе: «Аэрофлот» оснастил интернетом уже два своих самолета.