По словам чиновника, сейчас по поручению мэра Собянина обсуждается этот вопрос, и пути решения проблемы будут найдены до конца месяца. Для создания системы временных выделенных полос понадобятся как минимум дополнительные дорожные знаки и электронные табло.

Составить специальный график работы общественных полос еще в ноябре обещал заммэра Марат Хуснуллин. Тогда чиновник сообщил, что выделенные полосы будут работать с учетом времени суток и степени загруженности дорог. В конце декабря из-за недовольства водителей действие выделенных полос и вовсе заморозили, разрешив ездить по ним всем автомобилистам.

Напомним, что первые полосы для общественного транспорта появились в прошлом январе на проспекте Андропова, а затем и на других магистралях города. По данным мэрии, благодаря выделенкам средняя скорость автобусов и троллейбусов за последний год выросла на 30 %.