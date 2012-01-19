Выделенные полосы откроют для всех После многочисленных жалоб мэр Собянин поручил разработать новый график для выделенных полос — работать они будут только в будние дни.
Автомобилистам могут разрешить ездить по выделенным полосам по выходным. Об этом агентству «РИА» рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По словам чиновника, сейчас по поручению мэра Собянина обсуждается этот вопрос, и пути решения проблемы будут найдены до конца месяца. Для создания системы временных выделенных полос понадобятся как минимум дополнительные дорожные знаки и электронные табло.
Составить специальный график работы общественных полос еще в ноябре обещал заммэра Марат Хуснуллин. Тогда чиновник сообщил, что выделенные полосы будут работать с учетом времени суток и степени загруженности дорог. В конце декабря из-за недовольства водителей действие выделенных полос и вовсе заморозили, разрешив ездить по ним всем автомобилистам.
Напомним, что первые полосы для общественного транспорта появились в прошлом январе на проспекте Андропова, а затем и на других магистралях города. По данным мэрии, благодаря выделенкам средняя скорость автобусов и троллейбусов за последний год выросла на 30 %.
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В нынешнем году власти намерены продолжить строительство выделенных полос — в планах еще как минимум 90 километров, спецполосы появятся на Ленинском и Комсомольском проспектах, а также на Люблинской улице, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов, Садовом кольце, Красной Пресне и на Варшавке.
Комментарии
такое ощущение, что они просто издеваются.. ну кому в выходные понадобятся эти полосы, когда и так пробок нет!? Ну ОК, в субботу Москва все равно загружена, но всё равно основная проблема именно в будни! Выглядит, как жалкая подачка, честное слово...
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